Zara Home apre uno spazio nel negozio di raccolta in Plaza de España a Madrid

Il negozio Zara in Plaza de España a Madrid ospita già al secondo piano Zara Home, la moneta del gruppo dedicato ai prodotti per la casa, che si estende per oltre mille metri quadrati. L’accesso avviene attraverso una hall che si collega con un’area in cui è esposta la collezione di profumi del brand e da cui si accede alla zona pranzo, dove sono esposte biancheria da tavola, stoviglie, posate e cristalleria. Segue la cucina, dotata di tutti gli utensili necessari per la preparazione dei cibi, oltre alla sezione dedicata alle pulizie e ai lavori domestici.

Nella zona lounge troverai i mobili della collezione Zara Home + di Vincent Van Duysen, mentre ci sono prodotti d’arredo, giochi da tavolo, libri, riviste e articoli per animali domestici. Nella zona notte ci sono proposte di letti e accessori, mentre in bagno viene offerta una selezione di asciugamani. C’è anche un’area per le camerette dei bambini e un’area dedicata ai neonati. Il negozio invia gli acquisti a casa del cliente, se richiesto, e fornisce un assistente per acquistare e acquistare i prodotti online e ritirarli dal negozio entro un’ora.