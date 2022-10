Zara inizia a vendere vestiti usati

Zara è un gigante globale che è sempre alla ricerca di modi per migliorare il proprio business ed è sempre più preoccupato per la sostenibilità del suo abbigliamento, un fatto che l’ha portata a iniziare a impegnarsi nel business dell’abbigliamento usato.

Perché il negozio lancerà una piattaforma nel Regno Unito dal 3 novembre che si chiamerà Zara Pre Owned. Il suo obiettivo è donare, rivendere e riparare il prêt-à-porter per dargli una seconda possibilità nelle mani di altre persone.

“Questa nuova piattaforma è un’altra misura dell’approccio alla sostenibilità di Inditex e dell’impegno a muoversi verso un modello economia circolareche copre tutte le fasi della sua attività, dalla progettazione del prodotto alla gestione del negozio, oltre alla produzione, alla logistica e agli uffici aziendali”, afferma l’azienda.

I vestiti possono essere riparati, rivenduti e donati

Con il servizio di riparazione, i clienti del marchio premium di Inditex Puoi richiedere modifiche a qualsiasi abbigliamento usato Zara In ogni stagione, dalla sostituzione di bottoni e cerniere alla riparazione delle cuciture. Il cliente può eseguire l’intero processo in linea O in una catena di negozi a tua scelta.

Puoi anche Vendi i tuoi vestiti ad altre persone, simile a un servizio come Vinted. Inoltre, le informazioni originali verranno da Zara. Inoltre, non solo, Puoi donare tutto quello che vuoi da Zara alla Croce RossaOttimo, perché portano i tuoi vestiti a casa e sono interessati a donarli. Una grande iniziativa che speriamo arrivi presto in Spagna, pura meraviglia.