Zarco mostra come affronta la sfida della 8 Ore di Suzuka 2024

Nonostante la condivisione Johann Zarco alla 8 Ore di Suzuka questo fine settimana si aggiungerà alla sua fitta agenda in vista del ritorno della MotoGP a Silverstone, il pilota francese vede questa nuova esperienza soprattutto come Una boccata d’aria fresca, chi guiderà la Honda CBR 1000 RR-R SP n. 30 per il Team HRC Japan Post.

“Con le prime sessioni di prove libere a Suzuka, quelle due gare di fila [Sachsenring y Assen] Poi di nuovo in Giappone, sono felice di trascorrere un’estate intensa in moto. È una buona opportunità per continuare a progredire a livello personale“, ha confermato prima dell’ultimo Gran Premio d’Olanda di disputare il primo dei due round consecutivi della MotoGP prima della pausa estiva, e dopo il suo primo viaggio nel Paese giapponese.

Lui ricorda:

Con risultati stagnanti nella prima categoria a causa del livello della Honda, il pilota di Nizza torna alla ribalta questo fine settimana gareggiando in questa gara simbolica, con una moto che aspira a vincere. “Anche HRC vuole che io abbia quello spirito, sanno che è una boccata d’aria fresca e può farmi bene“, Egli ha detto. “Piace anche a me, perché concentrarmi sulla vittoria mi aiuta a riscoprire quell’attenzione ai dettagli, quella tensione a fare bene le cose“.

“Poi devi portarlo in MotoGP, anche quando lotti per il 15° posto. A volte, quando le gare vanno avanti, puoi perdere un po’ di motivazione, perché è umano essere meno motivati ​​quando lotti per quelle posizioni. , Ma Mi sento sempre motivato. Adoro questa sfida diversa“.

Ai comandi della CBR, che ha subito definito “perfetti”, il francese aveva solo una cosa da fare: Lavora su te stesso. Visto che condivide la moto con due piloti (Takagi Takumi e Tetsuhi Nagoshi) che ci sono già abbastanza abituati, sta a lui farsi strada per trovare il suo posto nella squadra. Una volta presi i riferimenti durante l’allenamento, sia in moto che in pista, il pilota Honda LCR ha potuto concentrarsi sulla sua guida ed è fiducioso che questa sia la fine del percorso. Ti porterà a scoprire i tuoi limiti con la MotoGP RC213V.

Ha aggiunto: “Adattarsi a questa moto è interessante, perché puoi sentire che è buona, che ha un grande potenziale, ma devi davvero controllare la tua guida per provare a fare quello che fanno i giapponesi. Se provassi a fare quello che faccio solitamente in MotoGP potrei creare problemi alla moto. Dovresti provare ad adottare lo stile giapponese, che è molto fluido e funziona bene a Suzuka. mi è piaciuto [tras los primeros entrenos], perché mi ha restituito un po’ della finezza che avevo in Moto2. “Potrebbe aiutarmi nel Campionato del Mondo MotoGP”.

Per il numero 5, una delle tante rivelazioni di questa gara è stata la guida all’imbrunire, ma anche il fatto di aver prolungato i suoi periodi in pista cercando di mantenere la prestazione. “È un modo per trovare il ritmo su molti giri“Ha spiegato. “A volte in MotoGP non lo fai abbastanza, perché attacchi sempre. Forse [encuentre] Più relax posso applicarlo allora.

L’esperienza delle prime sessioni ha permesso all’ex pilota Ducati anche di scoprire una pista come Suzuka, che non conosceva ancora. “Una pista leggendaria, davvero impressionante, molto veloce. C’è un buon asfalto, con una buona aderenza, quindi puoi dimenticare tutti i dettagli tecnici,” dice. E goditi il ​​viaggio.”

Date della 8 Ore di Suzuka del Campionato Mondiale Endurance (FIM EWC) 2024

Dopo i primi allenamenti, venerdì 19 luglio 2024 si svolgeranno i primi allenamenti liberi ufficiali (dalle 1:30 alle 3:30 per la Spagna), poi Sono previste due sessioni di qualifiche, una per ogni pilota su ciascuna moto: Q1 dalle 5:05 alle 6:35 e Q2, dalle 8:30 alle 10:00.. La giornata si concluderà con una formazione notturna gratuita, dalle 11:30 alle 12:30.

I momenti più importanti arriveranno sabato 20 luglio, con la cronometro della top ten che decreterà la pole (dalle 9.00 alle 10.30) e domenica 21 luglio, con la partenza della 8 Ore di Suzuka alle 4:30. Attraverso di esso potrai seguire il test completo e i commenti in spagnolo Eurosport2.