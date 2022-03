Zelensky afferma che l’Ucraina ha ricevuto “alcuni segnali” durante i negoziati con la Russia

Presidente UcrainaE il Volodymyr Zelenskylo confermo Ucraina ha ricevuto”alcuni segni” Da Russia Durante le trattative tra i rappresentanti dei due paesi lunedì, ma ancora il risultato che vorrebbe ottenere.

Finora non abbiamo il risultato che vorremmo ottenere. Russia Ha espresso le sue opinioni e dobbiamo porre fine alla guerra. Riceviamo dei segnali. Quando la delegazione torna a KievAnalizzeremo quanto sentito e poi decideremo come passare al secondo turno. ZelenskyCommentando l’esito dell’incontro sul confine ucraino-bielorusso.

Zelensky ha denunciato che mentre i negoziati continuano, le ostilità entrano Ucraina.

Penso che la Russia voglia premere in questo modo un po’ astuto, ma non perdere tempo, questa tattica non funziona per noi “.

Il giorno prima, il quinto giorno dell’attacco militare russo all’Ucraina, il primo incontro dei negoziatori di entrambi i paesi che si è svolto al confine tra Bielorussia e Ucraina ha mostrato un leggero barlume di speranza, poiché entrambe le parti hanno affermato di aver raggiunto punti di accordo che permetterebbe loro di sedersi in pochi giorni.

Il consigliere dell’Ufficio presidenziale ucraino, Magil Podolyak, ha osservato che in questo primo ciclo di colloqui per discutere le questioni relative al cessate il fuoco in Ucraina e alla cessazione delle ostilità, “le parti hanno identificato alcune questioni prioritarie su cui è possibile compiere determinati progressi”.

“Abbiamo trovato alcuni punti su cui speculare su posizioni comuni e la cosa più importante è che abbiamo deciso di continuare il processo negoziale”, ha affermato il capo della delegazione russa, il consigliere presidenziale Vladimir Medinsky.

Ha aggiunto che “il prossimo incontro si terrà entro pochi giorni al confine polacco-bielorusso”, senza specificare una data precisa perché le delegazioni che hanno negoziato oggi per più di cinque ore sono state costrette a ritirarsi per tenere consultazioni con i loro paesi per determinare passi futuri.

Con informazioni da EFE