Mercoledì dentro Zenda. Mercoledì di narrazione straniera. Mercoledì in questo caso streghe (morte)È ampiamente considerata la grande opera del poeta e romanziere simbolista belga Giorgio Rodenbach (Tournai, 1855 – Parigi, 1898), originariamente pubblicato nel 1892 e ora restaurato, in una traduzione spagnola di Cristiano Croissatmediante marchio di pubblicazione il cielo. Scritto nel mezzo di tutta una serie di movimenti d’avanguardia che occuparono la prima linea dell’opera letteraria negli ultimi decenni del XX secolo e nei primi decenni del XXI, questo straordinario romanzo di Rodenbach offre il resoconto di una città urbana mondo in trasformazione tecnologica, ma soprattutto colpisce emotivamente… Un thriller di fine secolo che lampeggia in ogni pagina.

Lo stesso editore annota, a proposito dell’opera: “Incapace di venire a patti con la morte della moglie, il taciturno protagonista del romanzo, Hughes Vian, decide di stabilirsi a Bruges, dove le acque stagnanti dei canali perpetuano il suo lutto. Durante il giorno Vianne resta a casa, rassegnandosi a una vita di solitudine ritmata solo dal suono delle campane. Al calare della sera, puoi avventurarti fuori e passeggiare per le strade un tempo isolate che si vantano del loro ricco passato commerciale. Sarebbe stato durante uno di quei viaggi, sempre sotto la sorveglianza del Vecchio beffroi Dalla città, quando incontra Jane, un giovane Vidi Dove Vian mostrerà fatalmente la “memoria vivente” della moglie morta. Nella sua immaginazione – nella sua memoria – i volti delle due donne si fondono fino a confondersi.. Ma, a ogni incontro, prima o poi emergeranno le differenze: volubile, frivola, amante del lusso e della ricchezza, Jane è ben lontana dal rivelare l’essenza, la grazia e la dolcezza del defunto, e il rapporto malsano tra i due, alimentato solo dalla falsità. Le illusioni prenderanno presto una svolta inaspettata.

Un capolavoro della letteratura simbolica di fine secolo, da cui non sono escluse le tesi dell’immaginazione, streghe (morte) Vedrà la luce per la prima volta nel 1892. Più di un secolo dopo, questa tragica storia di amore e perdita, pioniera nell’uso narrativo della fotografia, conserva intatto il suo potere di abbagliare.. Con una nuova traduzione stimolante e un’introduzione illuminante di Christian Crosat, l’attuale edizione ripristina i trentacinque testi illustrati che apparivano nella pubblicazione originale, per presentarlo a una nuova comunità di lettori.

—————————————

autore: Giorgio Rodenbach. Idoneo: streghe (morte). traduzione: Cristiano Croissat. Editoriale: il cielo. vendita: Tutti i tuoi libri, Amazzonia, com.fnac E Casa del Libro.