Zendaya indossa un top boho con scarpe marroni per andare a teatro a Londra

Dopo la rivoluzione che la sua moda sul red carpet ha portato nel mondo della moda, Zendaya Si è presa una pausa dall’essere il centro completo della nostra ammirazione, ma è tornata durante la finale femminile di Wimbledon, grazie al suo stretto rapporto con lo sport dopo il suo successo. Unito, non potrebbe essere altrimenti. E mentre il look di cui sopra ci ha regalato un outfit molto elegante composto da giacca, camicia e cravatta, in precedenza lo ha conquistato con un altro Aspetto.

L’attrice e cantante, originaria della California, è stata avvistata in Inghilterra mentre assisteva allo Slave Play. Lì, ha deciso di lasciare riposare la magia e ha fatto la sua scelta Camicetta bohémien – Un capo di abbigliamento molto popolare in questa stagione – e Scarpe marroni. Senza dubbio un outfit che potrebbe diventare la norma nelle prossime settimane, con l’inizio della stagione delle piogge.

Come indossare una minigonna con una camicetta boho e scarpe marroni in stile Zendaya?

Zendaya con un top boho e scarpe marroni. Dave Bennet

Zendaya Era presente al Noel Coward’s Theatre in Inghilterra per godersi The Slave Play, una sua opera Jeremy O’Harris (Che alcuni potrebbero riconoscere da Emily a Parigi, dove è stato interpretato da Gregory Elliott Dupree). Là Attrice orgasmica Si è lasciato riprendere dalle telecamere felice accanto al già citato attore e regista, con A Blusa boho verde lime E una gonna corta di raso beige. Utilizzare per creare un contrasto meno romantico scarpe marronicresta alta e a adatto un po’ Di grandi dimensioni.

Quanto a lui aspetto di bellezza, Vincitore del premio Golden Globe, Preferiva un percorso informale Più del solito sui red carpet si è mostrata con capelli biondi ondulati raccolti in uno chignon casual. Il trucco ha seguito lo stesso percorso, essendo stato lasciato al minimo Evidenziando la sua bellezza naturale.

Le scarpe che ha scelto Zendaya Ciò non solo ha fornito molto stile e dimensione all’immagine finale, ma era perfetta per il tempo piovoso in Inghilterra. L’oggetto che appare sarà molto prezioso per lui Inizia la stagione delle piogge Da questa parte del globo, quindi, varrebbe la pena rispolverarsi le scarpe e, come Zendaya, Crea outfit casual memorabili.