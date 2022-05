Zero de Italia 2022: la due giorni di Landa per battere Zero de Italia

D.Tiri per la maglia. Michael Landa affronta l’epilogo Double Mountain del Giro d’Italia con la possibilità di salire in cima ai box. Dopo di che Joao Almeida ha dovuto alzarsi da terra a causa di Kovit. Vittorian Hekatomp difende il palco tranne che per i volti Tra due giorni 7977 metri attraverseranno l’asimmetria Prima di tagliare il traguardo Marmo, La montagna più alta delle Dolomiti. È giunto il momento in cui il basco sospira.

Landa arriva a due giorni decisivi 1:05 dal presidente Richard Carapaz. Non ha mai raggiunto il momento cruciale di un grande tour così vicino a un leader. 1:24 è stato il suo miglior tempo nel tour 2017, in cui ha superato Bartheart finendo quarto.

Livello 19 – Oggi: Marano Lagunare – Santuario di Castelmondே / 178 km.

Il momento clou di Jiro oggi inizia con una fase che stringe i favoriti. Questa è la sessione di montagna più dura che va in Slovenia. La giornata inizia a salire e porta a due salite impegnative Passo de Tanamia e Kolovrat ‘sloveno’ Presenta una pendenza media del 10% ogni 10 km, che viene ammorbidita a causa di uno stretto pianoro nel mezzo della salita.

“C’è una salita molto difficile anche se è lontana dal traguardo. Se c’è una possibilità, non la sprecherò”, ha detto. detto basco a Treviso Rivela la sua strategia. Successivamente, il reggimento salirà all’iconico santuario di Castellmonde e ai suoi oltre 1000 anni di storia.

Livello 20 – 28 maggio: Belluno – Marmolada (Passo Fedoya) / 167 km.

Le Dolomiti conquistano la montagna dello Ziro con una piattaforma a cinque stelle. La casualità di 4.490 metri si estende per 167 chilometri Questo ci spinge a superare tre veri colossi: Passo San Pellegrino (1), Passo Pordoi (Cima Coppi 2022), climax, l’ultima salita della Marmolada, Il primo tipo, il Passo Fedo, non è atterrato nel 2021 a causa del maltempo e tutti stanno guardando. Giudice della presente edizione.

Carapaz, veloce contro il tempo

Dopo di che, aspetta Crono di Verona. Breve e con il risorgimento di Torricella massimiliana. Se guardi quello che ha visto Giro nel primo test, Carapaz l’ha presa, molto veloce Quattro secondi per Landa e Hindley.

Con la squadra che ha mostrato i più duri nella terza settimana, Michael Landa affronta due giorni che rappresentano un’occasione d’oro per realizzare il sogno che ha inseguito per tutta la vita: scalare il gradino più alto del palco in un grande tour. Il Terreno È più vivo che mai e affronta il combattimento finale.