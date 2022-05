Zero de Italia 2022: Livello 5 di Zero de Italy: profilo, percorso, palinsesto e dove guardarlo oggi in TV

lPer la quinta tappa Spirale d’ItaliaDel secondo SiciliaPercorre una distanza di 174 chilometri nel mezzo Catania e Messina, E con una flessione fino al 4,9% nella seconda metà, la seconda tipologia è il Passo Bordella Montrasi, l’ostacolo principale.

Profilo e percorso del livello 5 del Giro di Italia

Il palco lascia la spiaggia Catania, E in totale i ciclisti accumuleranno un dislivello positivo di 1.200 metri. Con strade molto larghe e ripide elevazioni, questo percorso è soggetto a fuga a causa dei geroglifici del paesaggio. Boom lungo Portella MontrasiCon una pendenza media del 4%, seguirà un’altra lunga discesa, che punterà il soffietto verso la costa nord dell’isola.

Il Gli ultimi 70 chilometri Corrono su una strada balneare completamente ampia e pianeggiante, con alcune zone abitate e alcune deviazioni.

A circa quattro chilometri dal traguardo, la gara lascia la strada principale ed entra in città. Messina Con un breve aumento. La prima parte della gara andrà in discesa su ampi sentieri e poi ancora in salita a 1500 m.

Guida la classifica generale Juan Pedro Lopez guida Kmna di 39 secondi. Il terzo è l’estone Rain Tharamey (58) (Intermarzo)Quarto britannico Simon Yates 1:42 E il quinto belga Vincenzo Maori 1:47. Anche lo spagnolo è tra i primi dieci Bello Bilbao, settimo alle 14:00

Programma e canale TV per vedere il Giro d’Italia 2022 livello 5 questo martedì

Il Giro d’Italia livello 5 Spende Oggi è mercoledì 11 maggio In territorio italiano. Puoi seguire il round italiano 14:00 Dentro Eurosport1 In linea e App Eurosport e GCNAccessibile anche tramite il sistema operativo DAZN. Anche su EITB locale.

Puoi seguire il palco con la storia Commenti diretti da MARCA.com. Terminata la tappa, leggi la storia della giornata, le dichiarazioni dei protagonisti e il riassunto con le immagini più belle.