Zero Feminas: Percorso e Squadre

Il 33a edizione del Giro d’Italia (Ufficialmente chiamato Tono zero) La sezione sarà introdotta nel 2022 Giro del mondo femminile Momenti salienti della stagione femminile con l’introduzione due settimane dopo l’aggiornamento Giro di Francia. Le scommesse si svolgeranno tra 30 giugno e 10 luglio Totale 1002,6 km. Organizzata da PMG Sport nelle sue ultime versioni, la gara partirà con una cronometro da Cochlear, la prima delle tre tappe in programma. Nell’isola di Sardegna. Trasferimento dopo un giorno di riposo Emilia RomagnaTali regioni Lombardia, Trentino e VenetoPer raggiungere il suo fine பதுவா.

Partecipazione ad un evento italiano Da 13 squadre del World Team e 10 divisioni continentaliCompreso lo spagnolo MovieStar Group e Piscaya-Durango. Il nuovo premio in denaro tra le migliori innovazioni, portato a .000 250.000, è lo stesso record del Tour de France femminile, quintuplicato rispetto alla scorsa edizione. Dal momento che la gara si svolgerà, sono state confermate anche le trasmissioni televisive in diretta Trasmesso per due ore al giorno.

Livelli 2022

1: giovedì 30 giugno. Cocleare-Cocleare (CRI) (4,7 km)

2°: venerdì 1 luglio. Villasimius-Tortolì (117,3 km)

3: sabato 2 luglio. Gala Conon-Olbia (112,7 km)

Ritiro: domenica 3 luglio

4: lunedì 4 luglio. Cecenia-Cecenia (120,9 km)

5: martedì 5 luglio. Corby-Reggio Emilia (123,4 km)

6: mercoledì 6 luglio. Cernico-Bergamo (114,7 km)

7: giovedì 7 luglio. Prevalle-Passo Maniva (113,4 km)

8: venerdì 8 luglio. Roveretto-Aldeno (92,2 km)

9: sabato 9 luglio. San Michele All’Adige-San Lorenzo Dorsino (112,8 km)

10: domenica 10 luglio. Abano Derme-Padova (90,5 km)

Squadre partecipanti

Squadre mondiali

Team Bike Exchange Jaiko

Canyon // Corse SRAM

Squadra DSM

EF Education-TIBCO-SVB

Futuroscope FDJ Nouvelle-Aquitaine

Team Jumbo-Wisma

Live Racing Xstra

Le ragazze della squadra delle star del cinema

Roland Gojias Edelweiss squadra

Squadra SD Worx

Trekking-Sekafredo

Squadra degli Emirati Arabi Uniti ADQ

Squadra di ciclismo One-X Pro

Continente

Armidalia Passo Bikes Viano, Piping

Piscaya-Durango

Ceratizit – WNT Pro Cycling Team

La squadra femminile di Cofidis

Colombia terra di atleti GW Shimano

Isomondo-Premak-Vitoria

squadra di Mendelssohn

Servetto – Makhymo – Beltrami TSA

Miglior Donne Fosa Portolo

Walker – Viaggi e servizi

