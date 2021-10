Zidane scommette su Benzema per il Pallone d’Oro: “È sopra gli altri” | Gli sport

Il dibattito su quale giocatore dovrebbe vincere il Pallone d’Oro 2021 Rimane uno dei principali punti di discussione nel mondo del calcio. Tutti mirano a scegliere un vincitore in un anno in cui non c’è un chiaro favorito per vincere il premio Player of the Year.

L’ultima persona che si è unita alla discussione è stata Zinedine Zidane, L’ex allenatore di Real Madrid. In un’intervista a Telefoot, il francese ha dichiarato di essere un connazionale e un giocatore che ha allenato per molti anni a Madrid, Karim Benzema, Chi dovrebbe vincerlo. “Benzema merita di vincere il Pallone d’Oro. È un grande giocatore, ho avuto il grande onore di allenarlo. “Sa come fare tutto in campo”, ha detto Zizou.

Ma l’allenatore, ora senza squadra dopo l’uscita dal club bianconero, non è rimasto lì, e ritiene che nessuno sia all’altezza di Benzema. “Lui è al di sopra degli altri, spero che venga premiato con il Pallone d’Oro. Ora, Benzema è sul cloud. Gli darò il Pallone d’Oro”.

Il dibattito è ancora aperto e sempre più personaggi si stanno unendo. Tutto si risolverà il 29 novembre. Fino ad allora, oltre a Karim Benzema, Leo Messi e Robert Lewandowski Sono i principali candidati a vincere il prestigioso premio.