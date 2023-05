Zilinsky ei loro alleati arabi concordano con GEA per rimanere con Nutresa e rinunciare ad altre attività

Sembra che il più grande romanzo commerciale della Columbia stia per finire. Il Grupo Nutresa, una delle più grandi aziende alimentari ultra-trasformate della regione, ha annunciato mercoledì pomeriggio di aver firmato un memorandum d’intesa con la holding internazionale (IHC) della famiglia reale degli Emirati, Afla Investment, anch’essa con sede ad Abu Dhabi . (UAE), JDGB Holding della famiglia Gilinski, Grupo Argos e Grupo Sura. L’accordo, che ora deve essere sviluppato, è che Jelinsky e i loro partner arabi manterranno una maggioranza significativa in Nutresa, in cambio della cessione delle loro grandi quote in altre società al cosiddetto Grupo Empresarial Antioqueño, e Nutresa lo lascerà.

L’accordo è una progressione nell’attacco dello sceicco Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, alleato per alcuni mesi con la famiglia di banchieri Jelinsky alla ricerca del controllo del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), di cui Nutresa fa parte fino ad ora. L’impegno deve realizzarsi attraverso la sottoscrizione di accordi definitivi, come indicato nel prospetto aziendale, e alcuni processi fino all’ottenimento delle autorizzazioni legali, legislative e regolamentari applicabili.

I termini stabiliscono che le società JDGB e Nugil, entrambe di proprietà del magnate 66enne Jaime Gilinski, acquisiscano una quota di controllo di almeno l’87% del Grupo Nutresa. Questa, a sua volta, non è più azionista di Grupo Inversiones Suramericana e Grupos Argos, le due entità di punta di GEA.

Il risultato finale, una volta avviate le operazioni, è che molti dei marchi più noti nei grandi magazzini e nei supermercati colombiani diventeranno proprietà di investitori arabi e dei Gilinski. Tra questi ci sono i prodotti a base di carne Zenú o Rica; salatini, ducali o dolci da festa; Cioccolato Jet o Corona, caffè come Celo Rojo o Matiz; Gelato come Helado e Doria Creme o Monticello Pasta. È anche di proprietà di El Corral, la più grande catena di hamburger in Colombia.

Il tanto atteso controllo di Nutresa da parte dei Gilinski significa anche la grande porta per gli Emirati in una parte fondamentale di questa storia data la sua buona valutazione finanziaria e tanto necessaria nel Golfo visti i potenziali vantaggi che darebbe a un paese che ha un deserto mappa con gravi complicazioni in termini di sicurezza alimentare. In effetti, il blocco che si è formato tra la famiglia multimilionaria di Cali e la famiglia reale araba risale a molto tempo fa, con progetti come la conversione della vecchia base dell’aeronautica panamense in un’esclusiva enclave urbana e commerciale.

Da Nutresa hanno sottolineato che non ci saranno ulteriori indagini sulla notizia, se non per le dichiarazioni pubblicate sul suo sito e su quelle dell’Osservatorio finanziario. In ogni caso, l’orizzonte della più grande battaglia aziendale della Columbia negli ultimi anni sta iniziando a schiarirsi, poiché la famiglia Gilinsky e i suoi alleati arabi hanno investito più di 2.500 milioni di dollari in una serie di nove insolite offerte pubbliche di acquisto ostili interamente per amore della tranquillità. Acque di mercato come il mercato colombiano.

In attesa della divulgazione di maggiori dettagli sull’accordo che ha portato al MOU, la notizia è anche un sollievo per gli osservatori che sono stati scettici sul prolungamento di un processo che si è bloccato dopo che centinaia di famiglie di azionisti riluttanti di GEA si sono rifiutate di vendere più azioni ai Gilinski.

