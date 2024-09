“zimdancehall”, la musica che ha fatto rivivere uno dei quartieri più disagiati dello Zimbabwe | Pianeta futuro

Studi ammuffiti e improvvisati nei magazzini di Mbare Houses, uno dei quartieri più poveri e popolosi di Harare, capitale dello Zimbabwe, hanno visto la nascita di Zimdancehall. Questo genere musicale è influenzato Sala da ballo Giamaicano e musica reggae, In soli due decenni, è diventato il tipo di musica contemporanea più popolare del paese, uno stile che sta attirando seguaci, soprattutto giovani, nello Zimbabwe e nella diaspora in Europa e Nord America, afferma Charles Nota, un esperto di musica dello Zimbabwe. “Musicisti e produttori sono comparsi da un giorno all’altro a Mbare e sono diventati subito celebrità e hanno guadagnato una certa ricchezza, ma non hanno mai lasciato il loro quartiere, come dicono spesso: ‘Noi restiamo con la gente’”, spiega l’esperto.

Situato a sud-est della capitale, Mbare è uno dei quartieri peggio conservati di Harare. “Mancano cose basilari come i marciapiedi o l’acqua del rubinetto”, afferma Tatenda Matenga, ex membro del consiglio comunale del sobborgo dove vivono circa 800.000 persone. Tuttavia, lo stigma che gravava sul quartiere è stato parzialmente cancellato dopo l’emergere di… Zimdancehallche ha riscosso un enorme successo in occasione di matrimoni, discoteche, scuole e persino eventi aziendali. Oggi Mbari ha guadagnato un certo rispetto come luogo originario dei ritmi Sala da balloAnche se nel Paese il dibattito su chi abbia inventato questo stile musicale è ancora aperto, spiega Matenga.

Per i musicisti Mbari, Zimdancehall Può essere una via d’uscita dalla povertà. “Ho vissuto a Mbare tutta la mia vita, sono stato il primo a comprare un’auto e a recitare in TV, tutto grazie a me Zimdancehalldice il dottor Riddim, uno dei famosi artisti del quartiere.

È un’intera economia sommersa che ha preso piede. Il tutto senza una formazione musicale formale, ma con la passione e il talento per cantare ovunque Njabulo Gutta, segretario del forum dei musicisti di Mbare

Njabulo Gutta, segretario del Mbare Musicians Forum, una rete informale, stima che ci siano circa 2.100 musicisti informali che producono musica. Zimdancehall Nei magazzini domestici sono conservati microfoni recuperati dai banchi dei pegni, computer usati, mixer e tastiere. “È un’intera economia sotterranea che è esplosa. Sono cantanti, compositori, coreografi, ballerini, videografi, DJ, produttori o promotori. Tutti senza una formazione musicale formale, ma con la passione e il talento di cantare ovunque, dagli appartamenti infestati dai topi alle omaggio alle madri single.”

In media, una canzone mediocre permette a un musicista di guadagnare soldi Zimdancehall 12.850 euro all’anno in spettacoli dal vivo in città e in campagna, afferma l’ex produttore e compositore Señor Musareketa. Si stima che una canzone di grande successo possa fruttare 34mila euro l’anno per un artista molto famoso. “Lui Zimdancehall “Questa canzone ha cambiato la vita dei musicisti, delle loro famiglie e, in generale, la vita del comune di Mbare”, dice mentre ascolta un brano musicale animato sul suo cellulare Samsung.

La musica al servizio del governo?

Tuttavia, negli ultimi anni Zimdancehall È stato rovinato dalle accuse che collegavano alcuni dei suoi cantanti e produttori più famosi a membri del governo del paese, guidato da Emmerson Mnangagwa, che è stato rieletto nel 2023 in elezioni tenutesi in un “clima di paura e” pieno di irregolarità “,” secondo quanto riportato dalle missioni internazionali di monitoraggio elettorale. Secondo queste accuse, il governo dello Zimbabwe ha iniziato… Reclutando star influenti del genere per cantare alle sue manifestazioni, “Produttori e musicisti che rappano per il governo ora lavorano per essere ricompensati. Amavo la loro musica, ma ora li vedo come ballerini del sistema sporco. “Mi rifiuto di assistere ai loro spettacoli o di comprare le loro canzoni”, dice Jardin Mahka, uno studente universitario di 22 anni che vive a Mbare ed è un fan del genere.

Uno dei casi più ampiamente riportati dai media è stato quello di Arnold Kamudiariwa, noto come DJ Fantan, uno dei migliori produttori musicali. zimdancehall, È stato arrestato nel gennaio 2021 e condannato a sei mesi di carcere per aver sfidato le regole Covid e aver organizzato una jam session con musicisti di strada. Il giovane avrebbe dovuto scontare la pena in una prigione dello Zimbabwe, ma è stato subito rilasciato dopo aver pagato una piccola multa. Solo un mese dopo, a febbraio, posò per una foto con i figli gemelli di Mnangagwa nel palazzo presidenziale. Secondo i media locali. Da allora, ha partecipato ad alcuni dei caucus del partito al potere, l’Unione nazionale africana dello Zimbabwe – Fronte patriottico (ZANU-PF), che ha governato lo Zimbabwe per 40 anni. Nel febbraio di quest’anno, Wicknell Chivhayo, noto per finanziare il partito al governo, Lo ha ringraziato pubblicamente via Facebook Con l’accusa di “sostegno allo ZANU-PF nelle manifestazioni durante il periodo elettorale”. La gratitudine era accompagnata da una Mercedes-Benz, come rivelato dallo stesso Chivhayo, che ha postato le foto dell’auto sui social network.

Se i giovani musicisti della zimdancehall resistessero al partito al potere, potrebbero finire in prigione L’ex cancelliere Mabuesta

“Non sorprende che nelle elezioni presidenziali del 2023, il partito al governo abbia ripreso il controllo della municipalità di Mbare, roccaforte dell’opposizione politica negli ultimi 20 anni, grazie a una campagna tesa, alla coercizione degli agenti del partito nelle strade e al sostegno dei musicisti .” Sala da ballo dice l’ex consigliere Matenga.

“È appropriazione musicale e sfacciataggine”, continua Mapuesta, parlando di Common Choice Zimdancehall. “Se giovani musicisti Zimdancehall Se resistono al partito al governo, potrebbero finire in prigione con accuse infondate, banditi dall’apparire in programmi radiofonici o costretti a vivere senza alcuna protezione in un sobborgo dove le milizie del partito al governo sono responsabili di imporre l’ordine e determinare le opportunità”, dice. .

Israel Fiu, un promettente cantante e ballerino di ZimdancehallÈ d’accordo sul fatto che il successo di questo stile musicale è diventato fonte di aspre divisioni anche all’interno delle fila dei musicisti. “Il governo non può comprare a tutti noi una Mercedes-Benz”, dice. Alla fine, Matenga concorda: “Alcuni di noi vogliono esprimere la vera ingiustizia che la gente di Mbare deve affrontare”. Si chiede: “Come possono questi artisti dormire con la coscienza pulita?”com Il prescelto, chi compone canzoni per elogiare un governo che, in 40 anni, non ha mai ridisegnato Matabi Flats, la zona più famosa di Mbare?

