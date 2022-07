Zinkia presenterà le produzioni di Yanco, Dina e Dinosaurs a Kidscreen

Serie e licenza

Redazione di notizie sulle licenze18/07/2022

Il team creativo ha una storia di oltre 20 anni nel settore dell’animazione ed è stato coinvolto in titoli come Pocoy o Cleo e Cuquin.

Yanco, Dina e Dinosaurs è l’ultima produzione di Zinkia.

La società di produzione spagnola Zinkia presenterà le sue nuove produzioni Yanco, Dina e Dinosaurs nell’ambito di Kidscreen, l’evento dell’industria dell’intrattenimento per bambini che si svolgerà dal 18 al 21 luglio a Miami (Stati Uniti). Questo è il primo progetto originale dell’azienda in 15 anni, rivolto a un pubblico tra i 6 e gli 8 anni con una storia che unisce commedia e azione. Oltre alle serie animate per televisione e piattaforme, questa produzione avrà anche contenuti specifici su YouTube e cellulari. Il team creativo dietro Yanco, Dina and the Dinosaurs ha una storia di oltre 20 anni nel settore dell’animazione ed è stato coinvolto in titoli come Pocoy, Cleo, Cuquin o Jelly Jamm, tra gli altri.

Riepilogo Yanco, Dina e i dinosauri danno una svolta giocosa alle tradizionali storie dei pirati e scambiano tesori con uova di dinosauro. I due protagonisti sono Yanko, un attore yeti con un talento speciale per la commedia, e una giovane donna di nome Dina, che mantiene un segreto non raccontato, e affronta il cattivo Caddy, un magnate brillante e carismatico ossessionato dai dinosauri. In ogni episodio, Yanco e Dina viaggeranno insieme in una parte del mondo per recuperare e trasportare uova di dinosauro in un luogo sicuro, prima che si schiudano e diventino un problema per gli umani o, più probabilmente, per loro umani.

Vctor M. López, direttore generale di Zinkia, ha confermato che questa nuova produzione tenta di offrire uno sguardo originale all'ampio mondo ad alta risoluzione dei dinosauri. Piccoli dinosauri che si schiudono da uova colorate che la piccola Dina e Yanko, uno yeti amante delle tortillas, dovranno salvare in una serie che si svilupperà anche in contenuti digitali e interattivi. L'uscita della produzione su Kidscreen è stata preceduta anche dal riconoscimento di RTVE, che l'ha selezionata per la trasmissione sul canale per bambini del Clan.