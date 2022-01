Zodiaco cinese 2022: cosa fare per attirare denaro, amore e buona salute nel capodanno cinese 2022 | nnda nnlt ec | le risposte

Il 1° febbraio dà il benvenuto al capodanno cinese 2022, che sarà dominato dalla tigre d’acqua, animale che influenzerà gli altri undici segni zodiacali con grande forza e coraggio. Poche settimane prima della celebrazione, molti sono interessati ad applicare un po’ di Kabbalah e ad attirare così buona fortuna in tutti i settori della vita.

Quindi, scopri quali rituali devi eseguire per denaro, amore e salute durante il prossimo anno, secondo Edgar Carias, uno specialista cinese di astrologia.

Scopri i rituali che devi eseguire per ottenere denaro, amore e salute (Immagine: Post)

Cosa fai per attirare denaro, amore e buona salute?

il tigre d’acqua Arriva ad orientare il 2022 con gli elementi di Acqua e Legno. I numeri d’acqua sono 1 e 6, quindi sarà favorevole in questo periodo. Per attirare fortuna, Carías consiglia di indossare il rosso o l’oro il 1° febbraio, oltre a mangiare molto cibo intorno al tavolo e non essere ansiosi.

Per attirare fortuna, Carías consiglia di indossare il rosso o l’oro (Foto: Pixabay)

Cosa mangi quel giorno?

Gli input che dovrebbero essere consumati quel giorno, secondo la cultura cinese, sono quelli che provengono dalla terra, dal cielo o dal mare. La carne che rappresenta l’abbondanza di questi luoghi è Pollo, maiale e frutti di mare.

La carne che rappresenta l’abbondanza è qualsiasi carne che provenga dalla terra, dal cielo o dal mare (Foto: Archivio GEC)

Cosa dovresti evitare?

Poiché i primi 15 giorni del mese equivalgono a tutto ciò che accadrà durante l’anno, in quel periodo dovresti evitare di frequentare Ospedali, cimiteri, prigioni, qualsiasi luogo con quel tipo di potere. Inoltre, cerca di non arrabbiarti o di non essere protagonista di una rissa.

Vanno evitati gli ospedali, i cimiteri e le carceri (Foto: EFE/Carlos Ortega).