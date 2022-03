Zombies arriverà da Resident Evil 2, 3 e 7 a PS5, Xbox Series X/S e PC con potenti miglioramenti grafici gratuiti

Abbiamo rabbrividito molto mentre avanziamo in un’epopea vampiro. È difficile attenersi a una sola puntata, ma Capcom ha iniziato una nuova tendenza Resident Evil 7 E ritrova la brillantezza dell’anno scorso con le nuove edizioni di Resident Evil 2 E il Resident Evil 3.

Ora, dopo il lancio delle tre opere dell’azienda giapponese annunciare cosa o cosa Tutti e tre i giochi arriveranno su PS5 e Xbox Series X/S. Il RE Engine risulterà migliore che mai con miglioramenti visivi di nuova generazione nel 2022.

La verità è che Capcom non ha specificato una data di rilascio per queste versioni più potenti. Quello che hai specificato è che se possiedi già una copia di uno qualsiasi dei giochi su PS4 o Xbox One, Riceverai un aggiornamento completamente gratuito. Una buona attrazione per godersi di nuovo le terrificanti avventure.

D’altra parte, i giocatori PC riceveranno lo stesso trattamento una volta rilasciate le versioni console. Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci a livello di disegno, questo è stato dettagliato Tutti e tre i Resident Evil avranno “Funzionalità avanzate”Come il ray tracing, l’elevata frequenza FPS e il suono 3D Nel caso della PS5, ci saranno funzioni esclusive rivolte al DualSense nelle sezioni delle vibrazioni aptiche e degli stimoli adattivi.