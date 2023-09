Zoom lancia Notes, uno spazio di lavoro collaborativo per creare e condividere contenuti in tempo reale

È progettato per offrire agli utenti un ambiente privo di distrazioni in cui possono creare e condividere contenuti in tempo reale senza dover navigare tra diverse applicazioni e documenti di terze parti.

Zoom ha introdotto un nuovo spazio di lavoro collaborativo chiamato Note, che consente di gestire le note prima, durante e dopo una riunione e che dispone di un editor per personalizzare il contenuto da condividere.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Notes è progettato per fornire agli utenti un ambiente privo di distrazioni in cui possono creare e condividere contenuti in tempo reale senza dover navigare tra diverse applicazioni e documenti di terze parti.

Zoom conferma che con questa novità gli utenti potranno “collaborare prima, durante e dopo le riunioni”, potendo creare una nota e creare un’agenda per aprire detta nota e condividerla in tempo reale con altri partecipanti e ricondividerla successivamente con altri amici. .

Notes fornisce a un editor una varietà di opzioni di formattazione, inclusi caratteri, stili, punti elenco, colori e altri elementi di personalizzazione. È inoltre possibile allegare immagini e collegamenti e il contenuto viene salvato automaticamente a intervalli regolari per mantenere il lavoro svolto.

Hanno riferito da Zoom che le banconote saranno disponibili senza costi aggiuntivi nelle prossime settimane.