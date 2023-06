Zoom sta testando nuove funzionalità nel suo assistente Zoom IQ, come il riepilogo delle riunioni e la composizione delle conversazioni di gruppo

Madrid, 6 giugno (Portaltic/EP) –

Ingrandire Ed è stato implementato Nuove funzionalità in Zoom IQil tuo assistente generativo di intelligenza artificiale (AI), creato per Migliora la produttività delle attività quotidiane Con strumenti come il riepilogo delle riunioni e la creazione di chat di gruppo, accessibili tramite prove gratuite.

La piattaforma di videocomunicazione continua ad aggiungere nuove funzionalità a Incoraggiare la collaborazione e sbloccare il potenziale delle persone Attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale generativa disponibili su Assistente Zoom IQ.

In questo senso, Zoom ha iniziato a testare nuove funzioni di Zoom IQ, per aiutare utenti di “migliorare la loro produttività”, Oltre a bilanciare lavoro e priorità Collaborare “più efficacemente”come definito in a dichiarazione sul suo sito web.

Una di queste funzioni è Strumento di riepilogo della riunione Con esso, gli host possono creare un riepilogo di tutto ciò che è stato discusso durante la riunione e condividerlo successivamente tramite Zoom Team Chat ed e-mail. Tutto questo è supportato dall’intelligenza artificiale e senza la necessità di registrare la conversazione.

Con questa funzione puoi Condividere contenuti con utenti che, ad esempio, non hanno potuto partecipare all’incontro. È utile anche per Riassumi i punti principali discussi su un particolare argomento. Pertanto, Zoom ha insistito sul fatto che grazie a questa capacità, la collaborazione in team è migliorata e la produttività è “accelerata”.

Inoltre, Zoom ha anche introdotto una funzionalità Chat di gruppo di scrittura, alimentato dall’intelligenza artificiale. Con esso, vengono forniti suggerimenti all’utente Risposte su ciò che viene discusso attraverso la chat del team. In altre parole, sfruttando la tecnologia OpenAI, Zoom configura i messaggi in base al contesto di un thread di chat di gruppo.

Questa funzione consente anche all’utente Scegli cose come il tono e la lunghezza del messaggio Per adattarlo al meglio al contesto. Allo stesso modo, puoi riformulare la risposta tutte le volte che è necessario.

come sottolineato Zoom Product Manager Smita Hashem Con l’introduzione di queste nuove funzionalità, i team possono fare proprio questo migliorare ulteriormente la produttività per le attività quotidiane, Risparmia più tempo per Lavoro creativo ed espansione della cooperazione.

Per implementare queste funzioni, Zoom utilizza la propria funzione Modelli linguistici per l’intelligenza artificialemodelli, oltre a Lingua da aziende come OpenAI e Anthropic. In questo modo, come sottolinea l’azienda, si ottiene una “flessibilità” di risorse che consente di utilizzare molteplici tipologie di modelli, “fornendo così il massimo valore” per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Inoltre, Zoom IQ Tools lo è Disponibile in una versione di prova limitataa cui gli utenti possono accedere gratuitamente purché dispongano di pacchetti Zoom One e altri pacchetti Zoom legacy. Al momento sono disponibili solo in inglese.

Per accedere ai test, gli utenti devono Attivalo nelle impostazioni dello zoom. Inoltre, potranno anche decidere se condividere i propri dati con la piattaforma o mantenerli privati. Tuttavia, Zoom ha indicato che il I dati dell’utente non verranno utilizzati per addestrare modelli di terze parti.

Prossimi strumenti ZOOM IQ

Oltre a tutto questo, Zoom ha chiarito che continuerà a migliorare i suoi prodotti per Zoom IQ con un nuovo set di Le funzionalità generative basate sull’intelligenza artificiale verranno lanciate “presto”.

Questi strumenti consentiranno agli utenti comporre contenuti nelle e-mail, Fornisci bozze contestuali di precedenti riunioni, chiamate o messaggi inviati tramite Zoom. D’altra parte, può anche Riepiloga le informazioni dai thread del team.

Altre opzioni saranno Richieste sugli incontri, che consentirà agli utenti di recuperare “rapidamente” una riunione senza interrompere il flusso della conversazione, ricevendo un riepilogo generale di ciò che si è perso. Zoom unirà anche il file Cancellino per lavagna bianca e sintonizzatore per lavagna biancaStrumenti utili per il brainstorming. Queste funzioni saranno presto rese disponibili agli utenti.