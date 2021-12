Si dice che sia una delle distro preferite dagli utenti che saltano da Windows, ma tra i gusti non c’è niente di scritto. quello che ha scritto è Nota Parliamo di lancio Zorin OS Lite 16Che è arrivato circa quattro mesi dopo Sedicesima edizione regolare. “Lite” sta per “luce”, e questa versione è arrivata con Xfce 4.16, sebbene il suo aspetto sia molto simile al tema della versione GNOME.

Il Aggiornamento Xfce 4.16.0 Zorin OS Lite 16 ci consente di cambiare il tema, attivare la modalità scura o scegliere il colore spot dal menu dell’aspetto. Anche l’opzione del tema ha ricevuto miglioramenti per consentirci di personalizzare al meglio l’esperienza del sistema operativo. Ma l’etichetta leggera significa anche che ci sono cose che non sono disponibili, come mettere la gelatina. Non puoi avere tutto.

Altre caratteristiche di Zorin OS 16 Lite

Linux 5.11.

Basato su Ubuntu 20.04.3, supportato fino ad aprile 2025.

Ritmo.

Nuovi sfondi, anche se alcuni di essi saranno disponibili solo per la versione Pro.

Livelli desktop aggiuntivi (temi) per la versione Pro.

Un’anteprima nella barra delle applicazioni, come quelle che già vediamo in Plasma o in Windows 10.

Flatub è abilitato per impostazione predefinita.

Una nuova applicazione per la registrazione dei suoni.

Il monitoraggio remoto di Firefox è disabilitato.

Il file manager di Thunar ha ricevuto i soliti sottili miglioramenti e si integra con il resto del design. Dovrebbe essere possibile riprodurre i video dopo l’installazione da zero utilizzando il lettore video modale.

“Nel complesso, il team di Zorin OS ha fatto un ottimo lavoro nel portare il bel design e la facilità d’uso di Zorin OS 16 nella sua versione lite. Potresti anche non renderti conto di utilizzare l’ambiente desktop Xfce per la maggior parte.”

Zorin OS 16 Lite può ora essere scaricato da questo link.