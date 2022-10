ZOTAC lancia NVIDIA RTX 3070 Ti con GPU GA102-150

nvidia Apparentemente ristrutturazione a medio termine di generazione RTX 30 basato su amp. Abbiamo visto la nuova NVIDIA RTX 3060 Ti con memoria GDDR6x più veloce e anche la NVIDIA RTX 3060 ha ricevuto un aggiornamento per includere 8 GB di VRAM, 4 in meno rispetto al modello originale. Ora lo vediamo anche noi ZOTAC Ho sparato un GeForce RTX 3070 Ti con GPU GA102-150Questa è l’unità di elaborazione grafica al di sopra della gamma Amplificatore di generazione

Traduzione spagnola, fonte cinese originale.

Il nuovo ZOTAC include la GPU GA102-150 migliore della categoria invece di utilizzare la GA104 come prima, ma solo abilitata 6144 Nucleo CUDA. Ecco perché avevano Disabilita fino a 4608 core CUDA Su un totale di 10.752 è disponibile nella sua configurazione completa. Vanta anche un TDP superiore a Solo 10 watt in più, 320 wattpresumiamo che a causa di questi requisiti GPU più elevati.

resto di Le funzionalità sono condivise con il resto dell’RTX 3070 TiE 8 GB di memoria GDDR6x a 256 bit con una velocità di 19 Gbps. Condivide anche la frequenza di clock della GPU, che è di 1,575 MHz ma Può raggiungere i 1800 MHz.

Come con NVIDIA RTX 3060 e 3060 Ti, questo è stato lancio silenzioso In cui abbiamo visto solo come i produttori hanno introdotto modelli rinnovabili tra quelli esistenti, senza Nessun tipo di annuncio dal produttore.

