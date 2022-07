ZTE lancia lo smartphone Axon 40 Pro, con schermo curvo FHD+ da 6,67 pollici, a 499 euro

MADRID, 11 luglio (Portaltico/EP) –

ZTE Lunedì ha annunciato il lancio globale dello “smartphone” ZTE Axon 40 Pro, Che viene fornito con uno schermo curvo da 6,67 pollici con risoluzione FHD + e processore Qualcomm Snapdragon 870, che colpisce il mercato a un prezzo 499 euro.

Un dispositivo disponibile in una configurazione per 12 GB di RAM e 256 GB di memoria internaÈ già disponibile sul sito Web dell’azienda in paesi come Stati Uniti, Canada, Germania, Svezia, Israele, Australia, Giappone e Sud Africa.

È un terminale con uno schermo curvo FHD + AMOLED da 6,67 pollici, Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, include una fotocamera quadrupla alimentata dall’intelligenza artificiale, con un obiettivo UHD da 108 MP (MP), una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 4 cm e una fotocamera a campo profondo. La risoluzione dei selfie è invece di 16 MP.

Il dispositivo consente anche la registrazione di video 4K e supporta anche la funzione occhiata, Consente di scattare foto ad alta velocità, oltre alla modalità super notteDestinato alle riprese in ambienti con scarsa illuminazione.

Inoltre, questo “smartphone” è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 870 che contiene La frequenza principale è 3,2 GHz, Oltre a una batteria da 500 mAh con ricarica rapida da 65 W.

Il cellulare già acquistabile a 499 euro, Funziona con MyOS, che ha recentemente aggiunto nuove funzionalità di personalizzazione.