Zuckerberg appare in una causa antitrust per l’acquisto di un camper

New York, 20 dicembre (EFE). – Mark Zuckerberg, CEO di Meta, è comparso questo martedì davanti a un giudice in California, in un caso antitrust portato davanti alla corte dalla Federal Trade Commission (FTC, per il suo acronimo inglese). ), che intende bloccare l’acquisizione da parte di Meta di una società che sviluppa software di fitness per la realtà virtuale (VR), hanno riferito i media locali.

La FTC si oppone all’acquisto di una società all’interno di Unlimited, proprietaria del gioco VR Fitness “Supernatural”, e afferma che Meta sta cercando di controllare il mondo della realtà virtuale acquistando altre società piuttosto che competere con loro e sviluppare le proprie app.

Il 27 luglio, il governo degli Stati Uniti ha intentato una causa antitrust per impedire questa acquisizione.

Nella sua richiesta, la FTC ha affermato che l’acquisto di Inside da parte di Meta, “una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo”, avrebbe l’effetto di “ridurre significativamente la concorrenza o creare un monopolio”.

Ha aggiunto che una tale perdita di concorrenza può portare a “risultati dannosi, come meno innovazione, qualità inferiore, prezzi più alti, incentivi ridotti per attrarre e trattenere i dipendenti e meno scelta per il consumatore”.

La FTC ha definito l’acquisizione “illegale” e ha osservato che Meta avrebbe potuto scegliere di competere con Inside con le sue app di realtà virtuale “fitness”.

“Se può procedere con questa proposta di acquisizione di Within”, ha avvertito il regolatore, “la fusione presenterebbe una prospettiva ragionevole di una concorrenza significativamente inferiore nel mercato delle applicazioni di fitness per la realtà virtuale”.

Per ora, Meta ha accettato di trattenere il Buy Within fino al 31 gennaio o fino a quando il tribunale non deciderà sul caso.

Nel suo discorso, Zuckerberg ha minimizzato l’acquisto dell’azienda VR, assicurando che le app per esercizi VR non siano una priorità per Meta. EFE

