Zuckerberg prevede una rivoluzione nell’intelligenza artificiale in futuro

Il CEO di Meta ritiene che in futuro ci saranno più clienti AI che persone. (YouTube: Ruan Cheung)

Mark Zuckerberg prevede che ci saranno più agenti composti da intelligenza artificiale che umani In futuro. Infatti, afferma che “vivremo in un mondo in cui alla fine ci saranno centinaia di milioni o miliardi di diversi agenti IA”.

In una recente intervista sul podcast The Rundown condotto da Ruan Cheung, il CEO di Meta lo ha spiegato Le aziende e i creatori di contenuti faranno affidamento su assistenti virtuali intelligenti per risparmiare tempoComunica di più con i tuoi follower e guadagna più profitti.

Questa conversazione ha avuto luogo in occasione del lancio di Llama 3.1, l’ultimo modello di intelligenza artificiale integrato in Meta AI, il chatbot integrato nei social network WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.

Zuckerberg ritiene che le aziende e i creatori di contenuti trarranno grandi benefici dagli agenti IA. (YouTube: Ruan Cheung)

Zuckerberg ritiene che probabilmente in futuro ci saranno più agenti creati utilizzando l’intelligenza artificiale che esseri umani. Il CEO Meta spiega che questo fenomeno è dovuto al fatto che molte aziende e creatori di contenuti applicheranno queste tecnologie per comunicare di più con i propri clienti o follower.

“Ogni azienda del futuro, proprio come oggi ha un indirizzo email, un sito web e una presenza sui social media, avrà un agente AI con cui i suoi clienti potranno parlare”, spiega.

Zuckerberg sottolinea che ci sono “più di 200 milioni di persone sulle loro piattaforme che sono considerate creatori di contenuti”. “Utilizzano la nostra piattaforma principalmente per costruire una comunità, pubblicare contenuti e sentirsi come se fosse parte del loro lavoro. “Tutti lottano con il problema fondamentale di non avere abbastanza ore al giorno per interagire con la loro comunità quanto vorrebbero. “

Meta AI include la tecnologia Llama 3.1. (Meta Intelligenza Artificiale)

Il fondatore di Facebook crede fermamente che gli agenti di intelligenza artificiale addestrati sulle informazioni e sui valori dei creatori saranno in grado di interagire con i follower, facendo risparmiare tempo alle persone il cui compito è creare contenuti per i social network Meta.

“Penso che vivremo in un mondo in cui alla fine ci saranno centinaia di milioni o miliardi di diversi agenti IA.“, conclude il suo pensiero.

Mark Zuckerberg ritiene che gli agenti basati sull’intelligenza artificiale siano molto più efficienti dei tradizionali assistenti virtuali che in genere forniscono istruzioni con pochi clic.

A partire da giugno 2024, Alcuni creatori americani di Instagram hanno il proprio chatbot integrato nei loro messaggi diretti.

Tutti i messaggi inviati dal bot sono classificati come AI. (Instagram: il canale radiofonico di Mark Zuckerberg)

Don Allen Stephenson III è uno dei primi 50 influencer ad avere questa nuova funzionalità. Per interagire con il tuo chatbot, i follower devono visitare il tuo profilo e selezionare l’opzione “Messaggio”. Ciò ti consente di avviare una conversazione con “AI Don Allen Stephenson” e dialogare con il chatbot di Stephenson.

Gli utenti possono farti domande su videogiochi, app e altri argomenti. Tutti i messaggi inviati dall’IA Don Allen Stevenson sono stati etichettati come provenienti dall’IA e Meta ha avvertito che “alcuni di essi potrebbero essere imprecisi o inappropriati”.

La nuova funzionalità chatbot si distingue dai messaggi automatizzati su Instagram, in quanto consente conversazioni su diversi argomenti in base agli interessi dell’utente e consente una conversazione completamente nuova con l’intelligenza artificiale per il creatore di contenuti in questione.

In un’intervista con il creatore Callaway, Zuckerberg ha affermato che questo è stato uno sforzo per convincere più persone a provare l’intelligenza artificiale.

La nuova funzionalità chatbot per i creatori è abilitata solo negli Stati Uniti. (Instagram)

Llama 3.1 è l’ultimo modello di intelligenza artificiale rilasciato da Meta. Questo è il sistema di dati dietro Meta AI, il chatbot presente su WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.

Secondo Meta, questo modello si distingue per la sua elevata capacità di interagire con le immagini e di elaborare richieste complesse degli utenti.

Meta AI è la principale funzionalità di intelligenza artificiale a cui hanno accesso gli utenti dei social media Meta. È un chatbot, simile a ChatGPTche può chiederti informazioni su qualsiasi argomento in tempo reale, richiedere traduzioni, creare immagini e altro ancora.

Per utilizzarlo, gli utenti devono semplicemente selezionare il cerchio blu nella parte inferiore di queste piattaforme o digitare “Meta AI” nel motore di ricerca della chat.