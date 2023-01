Zumarraga: i rappresentanti dei centri di VT provenienti da Italia, Germania e Repubblica Ceca visitano Ugle

MF Jumarraga. Mercoledì 25 gennaio 2023, 22:40



Urola Garaiko Lanbide Eskola ha ospitato martedì un incontro internazionale dei partner del progetto Erasmus Digischool. Sotto la formazione dell’Ugle e dell’associazione dei centri FP Hetel, il personale della scuola Alto Urola ha incontrato i rappresentanti di sei importanti centri di formazione professionale in Italia, Germania e Repubblica Ceca.

Spiegano da Ugle che il progetto DigiSchool mira a “migliorare la piattaforma educativa ed espandere i materiali didattici online”. Si rivolge agli «insegnanti professionali. Attraverso contenuti innovativi, gli insegnanti possono aumentare le conoscenze e migliorare la padronanza degli strumenti digitali in tutte le loro attività educative. Si tratta di un progetto europeo KA2 Erasmus+ della durata di due anni, il primo dei quali si è appena concluso.

La visita è stata divisa in due parti. In mattinata è stato presentato lo stato attuale del progetto e il team in visita ha visitato le strutture scolastiche dove ha potuto vedere e testare la realtà virtuale disponibile nel laboratorio tecnologico Ugle_Lab 4.0. Nel pomeriggio si è svolto un workshop sulla selezione e creazione di contenuti digitali per l’educazione. Per la giornata era prevista anche una visita al monastero di Antigua.

“Uno dei valori che contraddistinguono Ugle è l’internazionalizzazione. Ogni anno offre ai suoi studenti la possibilità di fare tirocini Erasmus+ in istituzioni in Europa ed è associata a centri e istituzioni di formazione professionale e imprenditoriale in tutto il mondo. Questa rete internazionale consente insegnanti ad essere costantemente aggiornati dal punto di vista tecnico, pedagogico e delle competenze”, evidenziano.