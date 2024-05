Zverev tra i più vincitori del Masters 1000: com’era la classifica?

Essere contemporanei di una delle più grandi epoche del tennis non deve essere una buona cosa per gli altri tennisti. competere con Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic Ci vuole uno sforzo tre volte maggiore per chiunque, ma come dice il proverbio, ogni sforzo ha la sua ricompensa… e quella ricompensa è arrivata a lui. Alexander Zverev (quinto nel ranking ATP), che ha vinto il torneo Masters 1000 di Roma battendo Nicolas Jarry (24) 6-4, 7-5.

Il tedesco si è affermato a Roma con il suo sesto titolo Masters 1000. EVI/EPA

In questo modo il tedesco ha aggiunto il suo sesto titolo in questo tipo di competizioni, rimanendo solo dietro al maggior numero di vincitori della storia. Per quanto riguarda le gare della Masters Series iniziate nel 1970, solo poche competizioni sono riuscite a superare il record del nativo di Amburgo. Qui troverete un elenco completo.

1- Novak Djokovic: 40 titoli Masters 1000

2- Rafael Nadal: 36 titoli

3- Roger Federer: 28 titoli

4- André Agassi: 17 titoli

5- Andy Murray: 14 titoli

6- Casa Sampras: 11 titoli

7- Thomas Muster: 8 titoli

8- Michael Chang: 7 titoli

9- Alexander Zverev e Daniil Medvedev: 6 titoli

da qui, Il tedesco non solo ha superato la leggenda Boris Beckerper il quale ha al suo attivo cinque consacrazioni, ma anche È il quarto tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di titoli Masters 1000, una posizione precedentemente ricoperta solo dal russo Daniil Medvedev (quarto).. Anche lui è caduto Carlos Alcaraz (3°)che finora ha vinto cinque titoli.

E così diventa Decimo tennista a vincere almeno due titoli del Foro Italico. Innanzitutto c’è Nadal ha 10 punti, Djokovic è al secondo posto con sei, l’austriaco Thomas Muster ha tre punti e il quarto posto è condiviso due volte da Ilie Nastase, Bjorn Borg, Vitas Gerulaitis, Andres Gomez, Ivan Lendl, Jim Courier e lo stesso Zverev.