Anche Kristen Bell non fa il bagno alle sue figlie

Ti ricordi quanto eravamo pazzi quando eravamo? Mila Kunis (37) NS Ashton Kutcher (43) ammettilo Fanno il bagno ai loro bambini solo quando lo sporco è visibile sulla loro pelle? Questo è stato rivelato durante il loro tempo sul podcast “Armchair Expert” di Dax Shepard, dove lo hanno confermato L’abuso di gel doccia e saponette può essere molto dannoso per la pelle. Può portare a tutti i tipi di problemi della pelle.

Bene, ora la moglie di Dax Shepard, l’attrice Kristen BellHa visitato il podcast di suo marito e l’ha spiegato Inoltre non fanno il bagno regolarmente alle loro figlie, poiché lo fanno solo quando hanno un cattivo odore.

“Non è uno scherzo e non devi aspettare che abbia un cattivo odore. Questo ti dice quando hanno bisogno di fare la docciaL’attrice che l’ha menzionato ha detto anche Lei e Shepherd vogliono anche fare la loro parte per proteggere l’ambiente utilizzando l’acqua solo quando è assolutamente necessario..

“L’altra cosa è che la California è sempre stata in un periodo di siccità. Si tratta semplicemente di assumersi la responsabilità per l’ambiente. Non abbiamo molta acqua, quindi Quando faccio la doccia, prendo le ragazze e le porto lì con me, così usiamo tutti la stessa acqua per il bagno“.

Dai, schiuma party!

Poi Shepard ha esclamato che man mano che le sue figlie crescevano, non c’era bisogno di lavarle così spesso come in passato. Durante i primi anni, Quando la routine del sonno era così importante, li lavavamo religiosamente“Non appena non è stato necessario per loro dormire, sì, abbiamo tolto i piedi dal gas”, ha detto.

Il presentatore ha anche spiegato che sua moglie è più costante di lui nel prendersi cura della propria igiene personale. “Dirò solo che, per l’America, Kristen ha un’igiene migliore di me, quindi penso che in generale, Ha detto: “Dal momento che Kristen usa il trucco più di me, dovresti toglierlo”. “Non sono molto interessato a quelle cose, quindi devo fare la doccia solo quando c’è un odore o sono in queste cose.“.

“Una volta individuato un odore, ecco come la biologia ti fa sapere che dovresti pulirlo“Hanno concluso. Bene, francamente, speriamo che non seguano questa regola in tutto e non lascino la loro casa pulita fino a quando non senti l’odore di una delle stanze …