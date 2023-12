Come cambiare l’icona di qualsiasi applicazione su iPhone

Le app sul tuo iPhone possono avere l’icona che desideri grazie a questo trucco.

Cambiare l’icona dell’app su iPhone è molto semplice

Ti guideremo attraverso il processo Cambia l’icona di qualsiasi app sul tuo iPhone, permettendoti di personalizzarlo a tuo piacimento utilizzando le scorciatoie dell’app e le immagini che preferisci. Tutto ciò sarà ottenuto in pochi semplici passaggi, rendendo il processo molto semplice e veloce.

Durante questo articolo approfondiremo Passaggi per cambiare l’icona dell’app sul tuo iPhone, evidenziandone i vantaggi e sottolineando anche gli eventuali svantaggi che possono esistere, poiché questo processo non è qualcosa che può essere eseguito localmente. Vediamo tutti questi dettagli il prossimo.

Come cambiare l’icona dell’applicazione su iPhone

Cambia l’icona Fare domanda su iPhone è una procedura molto semplice. Con l’app Shortcuts e pochi passaggi puoi raggiungere questo obiettivo e personalizzare il tuo iPhone in base alle tue preferenze. Prima di iniziare, tienilo a mente Avrai bisogno di immagini che fungano da iconeQuindi assicurati di memorizzarlo nell’app Foto. Ecco i passaggi:

Apri l’applicazione Abbreviazioni Sul tuo iPhone. Crea un nuovo collegamento selezionando il pulsante “+” situato nell’angolo in alto a destra. Assegna un nome alla scorciatoia. Nella casella di ricerca, cerca “Apri l’applicazione”. Aggiungi l’azione corrispondente. Tocca lo spazio vuoto e seleziona l’applicazione desiderata. Fare clic sull’icona a forma di “i”. Lui sceglie “Aggiungere alla schermata Home”. Assegna al collegamento il nome dell’applicazione. Fai clic sull’icona del collegamento e scegli l’immagine desiderata. Clic “Aggiungere”.

pronto! Il collegamento ora fungerà da collegamento per l’applicazione selezionata. Tieni presente che questo collegamento conterrà l’immagine scelta, ma è importante notare che non si comporterà esattamente come l’icona di un’app tradizionale, poiché Mancheranno i palloncini di notifica e consumeranno più batteria quando si esegue un collegamento per aprire l’app, anche se puoi risolverlo utilizzando l’automazione per risparmiare batteria. Tuttavia, è facile cambiare l’icona dell’app sul tuo iPhone.

