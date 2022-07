Come giocare a MultiVersus open beta e ottenere l’accesso anticipato con Twitch Drops?

finalmente! Oggi inizia l’open beta di MultiVersus. Ebbene, la giornata non è iniziata così, perché quello che inizia oggi lo è accesso anticipato Dalla versione beta a partire dalla prossima settimana. Grazie a quanto è divertente e colorato e ai personaggi che contiene, È diventato molto popolare Ci sono molte persone che vogliono gestirlo. Ci sono molti dubbi In questi post qui sotto vi lascio tutte le informazioni:

In questo post ti spiego nello specifico Come giocare a MultiVersus Open Beta E cosa c’è di più interessante, Come arrivare presto e gioca… da oggi! Spiego tutto quello che devi fare di seguito.

Tutto su MultiVersus beta e accesso anticipato

Date e orari da considerare

Beta aperta: La beta inizia allora 26 luglio, 18:00 CEST. Non ha data di scadenza ⏳

La beta inizia allora Non ha data di scadenza ⏳ Accesso anticipato: inizierà Oggi 19 luglio alle 18:00 CEST Scadrà all’inizio della beta aperta

Come partecipare alla beta aperta

Sarà disponibile la beta aperta assolutamente tutti Nessuna restrizione ✅

Nessuna restrizione ✅ Quando arriverà il 26 luglio alle 18:00 CEST, cerca semplicemente il gioco su PS Store, Xbox Store o Steam per scaricarlo gratuitamente e giocare ✌️

Come partecipare all’accesso anticipato

Quelli con accesso anticipato del giorno alle 18:00 CEST lo sono Tutti quelli che hanno giocato ad Alpha CSS Qualche mese fa ✌️

Qualche mese fa ✌️ Se non riesci ad accedere all’alpha privata, non preoccuparti! Puoi averlo Con i Twitch Drop a partire da oggi: Crea o accedi a un account gratuito Giochi WB Collegalo al tuo account Twitter in questo link Guarda uno streamer di Twitch giocare a MultiVersus con i Drop di Twitch abilitati per 60 minuti Ottieni l’accesso anticipato alla beta aperta alla tua piattaforma preferita dal tuo account WB Games!



E questo è tutto ciò di cui hai bisogno Guarda un’ora di MultiVersus su Twitch E puoi giocare quanto vuoi fino al termine del periodo di prova. che dire?