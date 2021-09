Competenza: uso responsabile dell’IA nel settore pubblico

Stiamo ospitando nella nostra aula magna una delle sessioni dell’eventoCompetenza: dati e intelligenza artificiale nel settore pubblicoOrganizzato da CAF – Banca di Sviluppo per l’America Latina – Telefónica, Microsoft e C4IR.CO, centro affiliato al Forum Economico Mondiale per la Quarta Rivoluzione Industriale in Colombia.

Questo evento presenterà il panorama globale e latinoamericano dell’uso strategico dei dati e dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico, le opportunità e le sfide per l’uso responsabile di questa tecnologia, nonché lezioni pratiche, attraverso alcuni dei casi studio inclusi in lo stesso giorno sarà pubblicato il rapporto regionale su questo tema.

Trasmesso contemporaneamente in Colombia e Spagna, il tavolo dell’Espacio Fundación Telefónica Madrid tratterà l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico e nel caso europeo. Ecco perché avremo un post Stefano Quintarelli Presidente del Comitato Direttivo dell’Agenzia Digitale Italiana, Carlos Martinez Direttore globale di soluzioni e servizi Internet of Things, Big Data e Intelligenza artificiale presso Telefónica Tech de Telefónica e Nuria OliverCo-fondatore e vicepresidente di ELLIS (Laboratorio europeo per l’apprendimento e i sistemi intelligenti). L’incontro sarà gestito da Andrea J Rodriguez, Analista geopolitico specializzato in intelligenza artificiale e ricercatore senior presso CIDOB.

Il resto delle sessioni di questo incontro può essere seguito dalla pre-registrazione sul microsito Competenza: dati e intelligenza artificiale nel settore pubblico

Questo corso Può essere seguito nella trasmissione in diretta Sul nostro sito web e nelle reti che contengono l’hashtag #competenza.

Successivamente, può essere goduto nel nostro sito WebLibreria multimedialecosì come comenotazione audiosulle principali piattaforme