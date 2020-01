Catanzaro: Coldiretti partecipa all’iniziativa a sostegno di Nicola Gratteri, dei suoi collaboratori e delle forze dell’ordine

CATANZARO – Dopo aver partecipato alla manifestazione di Vibo Valentia dello scorso 24 dicembre di sostegno alla magistratura e alle forze del’ordine, Coldiretti Calabria annuncia l’adesione alla manifestazione di sabato 18 gennaio p.v. promossa davanti agli uffici della Procura di Catanzaro, a sostegno dell’azione del Procuratore Nicola Gratteri, dei suoi stretti collaboratori e delle forze dell’ordine. Parteciperemo- continua Coldiretti– perché siamo convinti che una primavera di rinascita e riscatto etico e morale per la Calabria è possibile anche attraverso una forte testimonianza di impegno e responsabilità nelle associazioni e nelle Istituzioni. I tentacoli criminali si infiltrano nel tessuto economico e – prosegue – per l’enorme capacità di denaro, si allungano anche sui campi per un business anche nella filiera del cibo che va dalla produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita soffocando inevitabilmente l’imprenditoria agricola e agroalimentare onesta e virtuosa.