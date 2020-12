“Dal commissariamento al disastro della sanità calabrese”, videoconferenza con il Presidente Spirlì organizzata dall’associazione A.L.Fa

Rende – L’associazione A.L.Fa, consolidata realtà studentesca, presente all’Università della Calabria dal lontano 1999, e Alfarma, associazione rivolta agli studenti di farmacia, ospiteranno il Presidente facente funzioni della Regione Antonino Spirlì. L’evento, dal titolo “Dal commissariamento al disastro della sanità calabrese”, si terrà sul profilo Facebook dell’associazione, nella giornata di sabato 5 dicembre, alle ore 18:00. Con il Presidente Spirlì si parlerà, quindi, di uno dei temi fondamentali e caldi per la Calabria, specialmente in tempi di pandemia: la sanità.

Si affronterà la questione cercando di analizzare le cause degli atavici problemi della nostra regione in campo sanitario e gli effetti del lungo commissariamento, che ha portato la Calabria alla ribalta anche delle cronache nazionali nelle ultime settimane. Ad aprire la conversazione sarà la professoressa Maria De Paola, Prorettrice vicaria presso l’Unical, mentre tra i relatori saranno presenti Riccardo Latella, studente di ingegneria informatica e membro del direttivo di A.L.Fa. e Giuseppe Arena, studente di Farmacia e vicepresidente dell’associazione Alfarma. Modererà l’incontro Gregorio Collìa, studente di giurisprudenza e membro di A.L.Fa.