L’Istituto di istruzione superiore Cariati supporta alunni e genitori nella scelta della scuola

CARIATI – Proseguono a pieno ritmo le attività dell’Istituto di istruzione superiore Cariati. Una scuola dinamica, attenta alle esigenze dei propri studenti e che, sistematicamente, offre interessanti input alle comunità territoriali in cui opera. La scuola guidata dal dirigente scolastico Sara Giulia Aiello, oltre alla sede centrale e vari plessi nella cittadina di Cariati, è presente anche a Mirto Crosia. L’offerta formativa è variegata in quanto all’interno di questa istituzione scolastica sono presenti diversi indirizzi, da quelli liceali, ai tecnici ai professionali, in modo da soddisfare le diverse esigenze dell’utenza. Tante sono le attività, sia curriculari che extracurriculari che svolgono gli studenti frequentanti questo istituto. Nell’attuale periodo, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è stata mutata la modalità delle lezioni, infatti, la scuola ionica ha attivato la ddi, didattica digitale integrata, sistema che sta consentendo di far interloquire quotidianamente, da remoto, docenti e alunni, con la possibilità di effettuare le lezioni in presenza per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Un lavoro certosino da parte degli insegnanti per evitare la dispersione, anche, di un singolo alunno. In altri termini, all’Iis Cariati, nessuno viene lasciato indietro. Tutti vengono seguiti nell’azione formativa ed educativa cui la scuola è chiamata. Numerose le numerose iniziative che vengono effettuate. Anche in questo periodo di pandemia. Fra le ultime in ordine di tempo, si evidenzia una conferenza da remoto, realizzata nei giorni scorsi, con la partecipazione attiva del Ministro alla Difesa, Lorenzo Guerini, nell’ambito della Giornata “Legalità e istituzioni”, durante la quale gli studenti hanno avuto la possibilità di interagire con l’esponente del Governo nazionale.

In questa fase, inoltre, la dirigente Aiello e i docenti si stanno adoperando, per consentire agli alunni che dovranno iscriversi alla secondaria di secondo grado, di meglio conoscere i vari indirizzi presenti nel proprio istituto, i diversi percorsi formativi che ciascuno di essi offre e i successivi sbocchi lavorativi e/o universitari. Un modo garbato e al contempo pragmatico per guidare, passo-passo, ragazzi e genitori, nella scelta dell’indirizzo scolastico più consono alle proprie inclinazioni ed esigenze. Intanto, in questi giorni, nei vari plessi, non stanno mancando incontri individuali in presenza, per consentire anche di visitare i singoli istituti in piena sicurezza, nel rispetto delle norme ant-Covid, ma anche vari webinar, a cui stanno prendendo parte, oltre al dirigente scolastico, pure docenti, alunni della stessa scuola, potenziali fruitori e genitori. Ad alcune azioni programmate dal plesso di Mirto Crosia, ha partecipato anche il sindaco della cittadina ionica, Antonio Russo, evidenziando come questa scuola rappresenti un punto di riferimento nel territorio. D’altronde, gli indirizzi che l’Iis Cariati propone sono completi, i cui i titoli sono spendibili sia nel mercato del lavoro e sia per l’accesso universitario. Nei vari plessi le strutture scolastiche sono ampie, con aule spaziose che consentono l’igiene adeguata, in base alle esigenze dettate dell’emergenza pandemica.

Nel corso di vari incontri online e durante le attività in presenza, i referenti della scuola hanno esposto gli indirizzi presenti nell’Istituto di istruzione superiore Cariati: Liceo scientifico, sede di Cariati, (in cui sono presenti i seguenti laboratori: linguistico, per lo studio dei raggi cosmici, osservatorio astronomico “Galileo Galilei”, fisica, musicale, teatrale e informatico); Ite, Istituto tecnico economico (Ragioneria), sede di Mirto Crosia, con due articolazioni: Amministrazione, finanza, marketing e Turismo (sono presenti i seguenti laboratori: simulazione d’impresa, linguistico e informatico). Liceo linguistico, sede di Cariati, (in cui sono presenti i seguenti laboratori: linguistico, per lo studio dei raggi cosmici, osservatorio astronomico “Galileo Galilei”, fisica, musicale, teatrale e informatico); Iti, Istituto tecnico industriale – indirizzo Elettronico ed Elettrico, sede di Cariati, con due articolazioni: Elettronica ed Elettrotecnica e automazione (in cui sono presenti i seguenti laboratori: Telecomunicazioni, impianti elettrici, sistemi e misure, elettronica, robotica e automazione). Iti, Istituto tecnico industriale – indirizzo Chimica materiali e biotecnologia, sede di Cariati, con articolazioni in Chimica e Materiali (sono presenti i seguenti laboratori: Chimica ambientale, chimica strumentale, chimica analitica, chimica organica, biotecnologico, microbiologia e biotecnologia, e chimica generale inorganica). Ipsseoa Istituto professionale di Stato servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, sede di Cariati, con due articolazioni: Enogastronomia, sala e vendita, e Accoglienza turistica, (sono presenti i seguenti laboratori: Sala bar e sala ristorante, cucina e pasticceria). Liceo scientifico, sede di Mirto Crosia, (in cui sono presenti i seguenti laboratori: fisica, lingue straniere, informatica, e simulazione d’impresa). C’è da sottolineare che sono di prossima attivazione i corsi serali Ipsseoa e Ite. Da aggiungere che il Liceo linguistico di Cariati offre ai propri alunni la possibilità di conseguire le certificazioni linguistiche Cambridge. La scuola, per di più è sede accreditata di esami dell’Aica Test Center Ecdl. Il conseguimento dell’Icdl è possibile anche agli esterni interessati per il punteggio relativo all’inserimento in graduatoria d’Istituto, nelle Gps (graduatorie provinciali per le supplenze), anche con la possibilità di fare esami in presenza (sede Mirto o Cariati) e da remoto. È aggregata al projects Erasmus “Erasmus +”. Infine, non bisogna sottovalutare che si tratta di un’istituzione scolastica abile a intercettare finanziamenti Pon che permettono ai ragazzi di arricchire ulteriormente la propria formazione.