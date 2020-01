Nuova rassegna artistica a Serrastretta a cura di Pramantha Arte

Serrastretta – La Biblioteca Comunale Luis Scalese – in collaborazione con Pramantha Arte contemporary art gallery, il Comune di Serrastretta e l’Associazione chitarristica Teresa De Rogatis – è lieta di annunciare che a partire dal prossimo 18 Gennaio, negli spazi di Palazzo Pingitore di Serrastretta avrà inizio una rassegna artistica organizzata da Pramantha Arte volta a presentare al pubblico di Serrastretta il progetto Catàgeios. L’antro dell’artista – Le opere e i giorni (Kαταγειος. Το λημέρι του καλλιτέχνη – Εργα και Ημέραι), a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo.

La rassegna prevede sette appuntamenti espositivi della durata di due giorni ciascuno, che saranno accompagnati da momenti musicali curati dall’Associazione chitarristica Teresa De Rogatis e avranno cadenza mensile. L’obiettivo della rassegna è quello di presentare l’ultimo progetto artistico site specific realizzato da Pramantha, che, dallo scorso aprile 2019, ha visto artisti provenienti da tutta Europa confrontarsi attraverso la pittura, la scultura, l’installazione, la performance e la fotografia con uno spazio inconsueto, legato alle caratteristiche urbane dei vecchi centri abitati calabresi. Uno spazio che “in dialetto calabrese – afferma il curatore della mostra Colosimo – viene chiamato catuaiu: cioè un tradizionale seminterrato di un’antica casa collocata al centro di un paese tipicamente mediterraneo; una parola che trova la sua origine nel termine greco Catàgeios, che significa appunto sotterraneo. Uno spazio attualmente angusto, cupo, tetro, abbandonato, in un luogo dormiente e marginale, che in passato svolgeva un ruolo fondamentale nella vita della comunità in quanto luogo di botteghe artigiane, attività commerciali, ricovero per animali, deposito di vettovaglie, e altro, e che adesso assume una forte carica metaforica: rifugio, caverna, tana; ma anche fornace, alcova, utero”.

Il primo appuntamento – previsto per il prossimo Sabato 18 Gennaio, con inaugurazione alle ore 17.30 presso Palazzo Pingitore di Serrastretta – prevede una mostra collettiva di pittura, scultura, fotografia e video e sarà il saggio del programma con la presentazione dei 17 artisti protagonisti del progetto Catàgeios: Filippo ANDRONICO, Francesco Maria CABERLON, Aistė Gabrielė ČERNIŪTĖ, Alberto DAL BO’, Indrė ERCMONAITĖ, Ludmila KAZINKINA, Kristina KURILIONOK, Gabrielė LABANAUSKAITĖ, Marco MILONE, Auksė PETRULIENĖ, Salvatore PUJIA, Vidas POSKUS, Leo RAY, Eftichia TZANETOULAKOU, Amélie WALDBERG, Simona ŽILĖNAITĖ, Gilija ŽUKAUSKIENĖ. La mostra sarà presentata dal direttore del progetto Antonio Bruno Umberto Colosimo e dall’artista lituana Kristina Kurilionok.

Il programma proseguirà – scandito da mostre, installazioni e proiezioni – a Palazzo Pingitore di Serrastretta fino al prossimo 28 Giugno 2020. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.pramantha.com e al numero 3281539434 (tel, SMS, Whatsapp, Telegram).