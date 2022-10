Espacio Pets condividerà 14 protettori

Il concorso Espacio Pets vedrà la partecipazione di 14 criceti sabato e domenica presso il quartiere fieristico Luis Adaro. Secondo Alvaro Alonso, segretario generale della Camera di commercio di Gijon, l’evento, giunto alla sua settima edizione, presenterà “attività che ruotano attorno al mondo degli animali domestici, del cibo, dell’estetica, dello spazio per gatti e delle tradizionali carte di adozione”. , Durante la presentazione, che si è tenuta presso il Municipio di Gijon. Carmen Saras, consulente per il benessere degli animali, ha spiegato che quest’anno promuoverà una speciale campagna di sensibilizzazione sulla necessità di non addomesticare gli animali selvatici. Si intitolerà “Wild Make Pets”.

“Gli animali selvatici non possono essere addomesticati, possono essere un pericolo per il nostro habitat”, ha sottolineato Saras. “Avere animali selvatici come animali domestici è crudele e possiamo causare danni irreparabili”, ha aggiunto. La campagna riguarderà anche cinquanta “mobies” della città e saranno distribuiti molti opuscoli. La Camera di Commercio, organizzatrice dell’evento, ha sottolineato l’importanza di questo evento, che costa 2,5 euro ed è, nelle parole di Alvaro Alonso, “una fiera di riferimento nelle Asturie nel settore pet, e ogni volta di più nel nord del paese, da godere con la famiglia e gli amici”. E il segretario del tribunale ha sottolineato alcuni degli incentivi che il pubblico potrà trovare: “Ci sarà un concorso internazionale di gatti e tante mostre: gli uccelli, l’associazione degli allevatori e un’altra estrazione di diversi tipi di razze canine. ” A Gijón, secondo il censimento, ci sono circa 40.326 animali domestici, inclusi cani, gatti, larici, iguane o camaleonti. “In questa città amiamo gli animali domestici”, ha affermato la cancelliera Carmen Saras, sottolineando l’importanza di promuovere l’evento. L’orario di apertura al pubblico del Centro Esposizioni Luis Adaro su Espacio Pets sarà dalle 11:00 alle 20:00, con workshop e mostre di grande importanza. READ Intervista a Wendy Aguayo di La Voz Informativa, un nuovo spazio di notizie: LIVE

