FREENOW for Business, sponsor del 3° Compensation Awards

Libero ora per affariL’app Super Mobility dall’Europa si unisce al team di sponsor per i III RRHHD Digital Employment Compensation Awards. Questa è la terza edizione che fanno parte della sponsorizzazione, unendosi così a EY, Edenred, Compensa Capital Humano, By My Car Madrid e TherapyChat.

ILIII Premi di compensazione dei lavoratoriè un’iniziativa di RRHHDigital. Questo premio mira a promuovere e mettere in luce le migliori iniziative nel campo della compensazione del lavoro, come i regimi di assistenza sociale, la retribuzione flessibile, la cura del benessere fisico, mentale e finanziario dei lavoratori … nonché un modo per fornirli , basato su digitalizzazione e flessibilità, aspetti molto richiesti nell’attuale contesto.

“I Compensation and Benefits Awards riuniscono molte aziende che già vedono il pacchetto di benefit come una componente chiave delle loro strategie di attrazione e fidelizzazione; aziende che hanno già una spiccata sensibilità per il benessere dei dipendenti e si allineano con lo stesso scopo che abbiamo noi”. VANTAGGI FREENOW PER I DIPENDENTI, motivo per cui è il forum perfetto per condividere conoscenze ed esperienze e portare avanti la Super Mobilità. ” Ce lo spiegano da FREENOW for Business.

Il termine per la presentazione dei progetti è scaduto il 19 febbraio e ora tocca alla giuria selezionare. Questa giuria, composta da membri del consiglio di amministrazione, dirigenti e importanti esperti di remunerazione di aziende di alto profilo, avrà il compito di valutare e assegnare un punteggio ai migliori progetti per la successiva assegnazione di premi alle organizzazioni più eccellenti.

“Dal lancio della nostra linea di attività, FREENOW Benefits for Employees, l’evento è diventato un luogo di networking ideale per i professionisti che possiamo assistere con nuove iniziative che rispondono alle esigenze dei lavoratori, benefit che dimostrano buone pratiche ESG e gestione digitale che riduce le spese amministrative attività e carico di lavoro per i professionisti delle risorse umane PERCHÉ IN FREENOW SIAMO MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE APP DI NAVIGAZIONE. Inoltre, aggiungono: “Il nostro benefit di mobilità è il budget che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti affinché possano spostarsi come e quando vogliono. Trasporti pubblici, taxi, moto, scooter, auto condivise, treni… Tutte le spese legate alla mobilità sono coperte da questo benefit .”

