Il tuo programma mi suona familiare: Come proteggersi dal plagio in TV | Affare

Una settimana fa, il tribunale regionale di Barcellona ha chiuso un nuovo capitolo della serie giudiziaria parola d’ordine. I giudici hanno concluso che Atresmedia non aveva i permessi per la versione nota ciambelleE il La prova finale in cui i concorrenti rispondono a 25 domande, una per ogni lettera dell’alfabeto, è di proprietà del gruppo olandese MC&F. È il momento più visto dello spettacolo e un blocco del pubblico per la rete; Tuttavia, se la Corte Suprema lo confermerà, Antena 3 dovrà interrompere le trasmissioni.

uno di parola d’ordine Questo non era il primo litigio (e non sarà l’ultima) tra produttori di software simili. Prima che fossero canali gemelli, nel 2008 Cuatro e Telecinco litigarono per il simulcast di Tienes Talento e Tu sí que vales, spazi identici dove le giurie valutano le esibizioni di sconosciuti in un auditorium. Sempre nel 2002, le somiglianze tra Processo di trionfoE su TVE e celebrità popsu Telecinco, ha portato a un crocevia di cause per plagio.

Copiare le formule di moltiplicazione è una tattica comune sul piccolo schermo, ma può diventare una scorciatoia legale piena di miniere. Diverse domande sorgono su questo tema: Chi Quali sono gli elementi Visualizza può essere protetto Di fronte a terzi (nome, prove, dinamiche di voto, composizione della giuria o metodo di nomina), anche come funzionano i contratti di licenza.

In Spagna la legge non prevede un meccanismo Dedicato Per proteggere i formati TV. Nonostante l’esistenza della legislazione applicabile, ogni creazione, se unica e inedita, è immediatamente concessa in diritto d’autore. “Quando un formato televisivo incontra caratteristiche veramente originali e singolari, può essere protetto come un’opera d’arte”, spiega Diego Solana, partner di Cremades & Calvo-Sotelo.

Questo scudo naturale è debole. Per questo motivo, i produttori utilizzare altri meccanismi per proteggere i tuoi progetti Una possibilità è registrare il nome, il codice sorgente e i toni del software. Un altro metodo di protezione è effettuare un deposito notarile per dimostrare “che la figura ha un gran numero di caratteristiche originali e uniche in una data particolare”, afferma l’avvocato.

Anche con queste precauzioni, i produttori li vedono e vogliono che combattano i surrogati. I formati sono giudicati copiati, in misura maggiore o minore. Il motivo è che le idee “non sono considerate opere di proprietà intellettuale”, afferma l’avvocato Alvaro Ecija, partner di ECIX Group. In altre parole, ciò che viene tutelato non è il concetto, ma la “versione base dell’opera audiovisiva”.

campione, bottone. Ci sono decine di varianti sull’idea di trasmettere in televisione il Concorso Anonimi Cantanti (X Factor, Operazione Triunfo, Audio, No 1…). Sono tutti, ai fini legali, programmi originali, perché le case di produzione non possono avere il monopolio del genere televisivo. Altrimenti chiuderà eccessivamente il mercato e minerà i pilastri della libera creatività.

Javier spiega che “i format televisivi sono costituiti da un insieme di elementi, per cui sebbene esista un’idea comune, modificare molti di questi elementi o incorporarne di nuovi, può essere inteso come un prodotto televisivo diverso”. Moreno, socio dello studio legale DIKEI.

Con questa argomentazione, il tribunale distrettuale di Amsterdam ha risolto una causa tra i due produttori Grande Fratello S sopravvissuti In Olanda. I giudici hanno concluso che sebbene entrambi i programmi inizino da luoghi simili (un gruppo di estranei che vivono in un posto e vengono registrati), ogni canale sviluppa il concetto in modo diverso. E così, mentre i concorrenti del Grande Fratello vivono insieme in una casa, il gruppo di Survivors trascorre le giornate su un’isola e si sottopone a prove di sopravvivenza. Sono, agli occhi della giustizia, programmi diversi.

Una questione diversa sta copiando un elemento specifico. Qualcosa di così originale e reale da definire il segno distintivo del programma. Ad esempio, i meccanismi di selezione dei partecipanti da La Voz, dove i giudici non vedono gli artisti e premono un pulsante per ruotare i loro posti, sono dinamici “molto speciali e definiscono un formato che non può essere facilmente esportato in un altro”. specialista.

Quando il format ha successo, le case di produzione esportano la formula all’estero per fare affari. Esempio patriottico Il tuo viso mi è familiare, attraverso Gestmusic, che ha raggiunto 47 paesi. Il canale legale per conquistare il mappamondo sono i contratti di licenza: accordi per cedere i diritti alle compagnie locali, affinché duplichino la produzione del programma all’estero e lo adattino al pubblico, ma a determinate condizioni.

Javier Fernandez-Lascuetti, partner di Elzaburu Abogados, definisce questo contratto una sorta di “contratto di concessione”. Il proprietario condivide la conoscenza, la ricetta mostra, mentre il produttore locale si impegna a rispettare l’idea originale e mantenere un livello minimo di qualità. Per evitare fraintendimenti”, hanno fatto alcuni produttori produttori di aviazione Oppure i produttori che volano in aereo, i dipendenti che volano da un Paese all’altro per verificare che il format di loro proprietà sia stato prodotto come concordato”, osserva lo specialista.

Sfruttare il formato originale senza la relativa licenza può essere costoso. L’avvocato Álvaro Ecija sottolinea che nei casi più gravi, una società che sfrutta l’invenzione di un altro può essere soggetta al reato di plagio. Il codice penale prevede in questi casi pene detentive che vanno da 6 mesi a 4 anni.

Il caso “Il grande gioco dell’oca”. Forse uno degli antecedenti più noti al plagio televisivo è quello vissuto da Juan Jimenez. Nel 1993, il sassofonista ha investito una parte significativa dei suoi risparmi di una vita nella produzione di un episodio pilota di un programma chiamato Parquelandia. La proposta è stata presentata a tre registi di TVE come concorso per bambini che ha adattato il gioco Goose per la televisione. Daniel Jimenez, figlio di Juan, racconta nel libro il calvario vissuto da suo padre Plagio (2022) Quando, mesi dopo, con sorpresa di Juan, Antena 3 mostra lo stesso programma con Emilio Aragon al comando. Fatta eccezione per il nome (lo battezzò Il gioco della grande oca) e i concorrenti (adulti piuttosto che bambini), il resto era identico, ma Juan Jimenez non ha visto un euro. READ Ethan Hawke, l'assassino di bambini al suo ritorno al cinema horror con 'Black Phone'

