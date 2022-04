In Italia considerano normale che lasci il Napoli

Le voci su cosa accadrà a David Ospina dicono che non continuerà nel calcio italiano ma continuerà la sua carriera in Europa.

Il futuro del portiere della nazionale colombiana non è stato confermato e le possibilità che continui a giocare a Napoli sono finite e continuano a circolare voci che lascerà il club a fine stagione.

I media sportivi in ​​Italia affermano che Ospina alla fine lascerà il club napoletano, ma la sua carriera continuerà in Europa. Il 33enne portiere colombiano scadrà il suo contratto a giugno.

David Ospina è stato l’innegabile apripista del Napoli, nonostante sia stato complice di alcuni gol e criticato, la dirigenza del club non ha tenuto conto dell’impegno del colombiano per creare il prossimo iter della nuova stagione. Attraverso il portale Calcio Mercado Ha detto: “Secondo una indiscrezione nella sede di Castell Volterno, il contratto di Ospina non verrà rinnovato. Il portiere colombiano si saluta a fine stagione.

I media sportivi hanno anche chiarito che il Napoli pensa che il portiere 25enne Alex Merret sostituirà Antioquine, con Calciomercado che afferma “Merrett sarà al centro del progetto”.

David Ospina è tornato ad allenarsi dopo aver sofferto di una forte febbre, e il portiere è stato sottoposto al test per il Covit-19, risultato negativo.

Le prossime partite del Napoli per concludere la stagione sono contro Emboli, Sassuolo, Torino, Genoa e Specia. Attualmente la squadra guidata da Luciano Spalti è al terzo posto con 67 punti, 4 dietro al presidente Milan.