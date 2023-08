La Nebulosa Anello è senza precedenti

Le immagini sono state rilasciate lo scorso 3 agosto da un team internazionale di astronomi e mostrano, ancora una volta, seppur in modo un po’ diverso, la bellezza complessa ed eterea di nebulosa toroidalemostrando dettagli senza precedenti e offrendo agli scienziati e al pubblico una visione a volo d’uccello di questa meraviglia celeste.

La Ring Nebula è una nebulosa planetaria: i corpi sono i resti colorati di stelle morenti che hanno perso gran parte della loro massa alla fine della loro vita. Per molti amanti del cielo, la Nebulosa Anello è un oggetto popolare che può essere visto per tutta l’estate e si trova nella costellazione della Lira.

Un piccolo telescopio rivelerà infatti la caratteristica struttura a forma di ciambella del gas incandescente che gli dà il nome. Questa struttura distintiva e i colori vibranti hanno a lungo affascinato l’immaginazione umana e le nuove straordinarie immagini catturate da JWST offrono un’opportunità senza precedenti per studiare e comprendere i complessi processi che hanno plasmato questo capolavoro dell’universo.

Siamo stupiti dai dettagli delle foto. Abbiamo sempre saputo che le nebulose planetarie erano belle. Quello che stiamo vedendo ora è sorprendente”, afferma Albert Zylstra, professore di astrofisica all’Università di Manchester.

Il dottor Mike Barlow, scienziato principale del progetto Ring Nebula di JWST, ha aggiunto: “Queste immagini ad alta risoluzione non solo mostrano i dettagli intricati della crosta della nebulosa in espansione, ma rivelano anche il cerchio interno della regione attorno alla nana bianca centrale con notevole chiarezza. “Stiamo assistendo agli ultimi capitoli della vita della star, uno sguardo nell’inevitabile futuro lontano del sole”, continua.

Charles Messier, cacciatore di comete che ha catalogato il cielo

A circa 2.600 anni luce dalla Terra, la Nebulosa Anello è nata da una stella morente che ha lanciato i suoi strati esterni nello spazio. Ciò che rende queste nebulose davvero impressionanti è la loro varietà di forme e modelli, che spesso includono delicati anelli luminosi, bolle in espansione o intricate nuvole lisce. Questi modelli sono il risultato della complessa interazione di diversi processi fisici che non sono ancora ben compresi.

La calda luce della stella centrale sta ora illuminando questi strati. Come fuochi d’artificio, i diversi elementi chimici nella nebulosa emettono luce di colori specifici. Ciò si traduce in oggetti meravigliosi e colorati e consente inoltre agli astronomi di studiare in dettaglio l’evoluzione chimica di questi oggetti.