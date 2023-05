L’applicazione testa i nomi utente | Cablato

WhatsApp sa che allo stato attuale fornire maggiori garanzie di sicurezza e privacy è vitale per mantenere le preferenze degli utenti. Secondo un rapporto WABetaInfo, WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione per unire i contatti Nel suo servizio che consentirà agli utenti di utilizzare l’applicazione senza rivelare il proprio numero di telefono.

La funzione è stata monitorata nella versione beta 2.23.11.15 dell’app per Android. Questa anteprima svela alcune caratteristiche della funzionalità che promette di rilasciare presto a tutti i beta tester del servizio.

WhatsApp aggiunge tre funzionalità di sicurezza in modo che il tuo account non venga rubato WhatsApp è stato potenziato con tre funzioni per migliorare la verifica dei messaggi crittografati e garantire la sicurezza quando si cambia dispositivo.

Nella sezione Profilo sotto il menu Impostazioni applicazione, oltre alle opzioni già note come Immagine profilo, Nome, Numero e Informazioni, verrà aggiunta un’altra opzione sotto l’etichetta “Nome utente”, Come descrive la piattaforma stessa, “Sarà il tuo nome utente univoco”.

Ciò significa che gli utenti potranno scegliere un file nome utente Essere riconosciuto all’interno del Servizio allo stesso modo di altre piattaforme come Telegram, Facebook o Twitter. Il potenziale cliente avrà la possibilità di selezionare o trovare un contatto all’interno del servizio senza dover conoscere il proprio numero di telefono.

essere un “nome utente univoco” Tutto indica che non ci sarà Nomi utente Appuntamento. Non è chiaro in questo momento quale sarà il processo per ottenere un nome utente univoco o come WhatsApp lo garantirà Nomi utente Non ripetere.

WhatsApp si impegna a migliorare la privacy nel suo servizio

Con la possibilità di scegliere un nome utente, gli utenti di WhatsApp avranno l’opportunità di aggiungere un ulteriore livello di privacy ai propri account.Ciò significa che invece di affidarsi esclusivamente ai numeri di telefono per individuare i contatti, gli utenti potranno scegliere un nome utente univoco facile da ricordare: consentendo loro di scegliere i nomi degli utenti, WhatsApp potrebbe darti la possibilità di comunicare con altre persone inserendo un nome all’interno dell’applicazione, senza conoscere i loro numeri di telefono.evidenzia il team WABetaInfo.

Per ora sappiamo solo che la piattaforma sta sviluppando questa funzionalità. Tuttavia, se raggiunge la versione stabile, gli utenti otterranno un ulteriore livello di privacy e sicurezza, anche quando interagiscono con gli account aziendali da WhatsApp.

Screenshot di un’anteprima della funzione dei nomi utente in WhatsApp.Per gentile concessione di WABetaInfo

Incorporare questa funzione nel suo servizio aiuterà WhatsApp ad abbinare alcune delle funzionalità che già offrono altri attori del settore. Ricordiamo che per diversi anni Telegram ha consentito ai suoi abbonati di nascondere le proprie informazioni di contatto e mostrare i propri nomi utente per interagire con il servizio, nonché di far determinare la propria posizione da altre persone all’interno della piattaforma.