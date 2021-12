Laura Bozzo vende saluti per oltre 600 pesos

millennio digitale

città del Messico / 08.12.2021 23:01:13

Inserito da Perù Laura Pozzo Vende video di auguri attraverso la piattaforma Famous.com. dopo aver vinto La polemica ho avuto problemi con la SAT che mi ha tenuto fuori dai social, adesso È riapparso per vendere questo servizio ai suoi follower.

attraverso la piattaforma, garantisco che”Video registrato da Laura Bozzo 100% personale”, che ha un prezzo base di 672 pesos messicani.

Puoi chiedere complimenti per te, un amico o un parente e anche per il tuo lavoro; Inoltre, Puoi scegliere l’occasione per la quale chiedere un saluto personale; Infine, puoi aggiungere alcuni dettagli a un costo aggiuntivo.

“Sei tornato sulla pagina Famoso. Se vuoi salutare e congratularti con qualcuno, lo sai già: devi entrare e io ci sarò a dicembre, mese della condivisione, mese dell’amore e dell’affetto; Ti abbraccio con l’animaDice il video introduttivo del presentatore.

La piattaforma aggiunge cheSe non ricevi il tuo video entro 7 giorni, ti rimborseremo il 100% dei tuoi soldiE che il peruviano devolve una parte delle sue entrate alla Fondazione Teletón.

Natalia Jimenez, Carlos Villagran (Kiko), Maribel Guardia, Cecilia Galliano, Gustavo Mongoya e Vaese Queste sono alcune delle funzionalità popolari presenti anche sulla piattaforma. Farete un saluto?

caov