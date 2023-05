“L’Italia gestisce bene la pressione dei migranti” – Politico

“L’Italia sta gestendo bene la pressione dei migranti”, ha detto la commissaria europea Ylva Johansson (Foto: ANSA)

(ANSA) – BRUXELLES, 08 MAG – “L’Italia sta subendo un’enorme pressione migratoria e la sta gestendo bene”. È sorto dopo l’annuncio del ministro dell’Interno francese Gérald Dorman sulla questione dell’immigrazione.

Secondo il funzionario, “l’Italia non dovrebbe essere lasciata sola e dovrebbe essere sostenuta dalla Commissione”.

“Per questo sono stato in Tunisia, ho trovato un buon accordo con il governo tunisino”, ha spiegato l’assessore, che poi ha avuto parole di assenso sullo stato di emergenza nazionale per gestire gli sbarchi di migranti irregolari deciso dal governo.

“Si tratta di una decisione nazionale. Ma aiuta l’Italia a migliorare le condizioni di accoglienza, assolutamente necessarie per il gran numero di arrivi”. (ANSA).



