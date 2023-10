Il primo quarto di finale del torneo Masters 1000 per Ben Shelton

Martedì a Shanghai Masters 1000 È stato colpito duramente dal giovane Ben Shelton (20° nel ranking mondiale), che sta vivendo un anno entusiasmante. Negli ottavi di finale l’americano correva da dietro ed è stato sconfitto Yannick Siner (Quarto) con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (5), e si è qualificato per la prima volta ai quarti di finale di un torneo di queste dimensioni.

Il primo gruppo era reale Falso monologo. L’italiano è partito dall’inizio e ha segnato terra davanti ad A Shelton era perplesso, che era più regolare del solito. Con 15 vittorie e l’81% dei punti conquistati al servizio, il recente campione dell’ATP 500 di Pechino ha chiuso un primo set praticamente perfetto con il punteggio di 6-2.

Tuttavia, il secondo gruppo era completamente diverso. Il giovane americano iniziò a crescere poco a poco e, allo stesso tempo, Sinner iniziò a commettere molti errori. Sulla base del buon servizio, Shelton ha riacquistato le forze Le loro buone sensazioni si sono riflesse sul tabellone, dove hanno segnato un clamoroso 6-3.

La parità è arrivata nel girone finale Entrambi i giocatori non sono riusciti a sfruttare le opportunità che avevano per rompere il servizio dell’avversario.. All’inizio avevano Shelton, mentre Sinner ha avuto più di una possibilità di condurre 5-3 E vai alla partita. Nessuno riesce ad approfittarne e si finisce al tie-break, dove il nordamericano riesce a conservare il suo biglietto per i quarti di finale.

Il prossimo concorrente di Chilton sarà il suo connazionale Sebastian Korda (26° posto), che si è lasciato alle spalle l’argentino Francisco Cerendolo (21° posto).

