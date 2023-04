I Suns and Nuggets hanno vinto i biglietti per le semifinali della Western Conference eliminando Clippers e Wolves

Alla fine della giornata, la superstar Devin Booker ha eccelso con 47 punti, mentre Kevin Durant ha segnato 31 punti per portare i Suns a una vittoria per 136-130 sui Clippers e portare la serie Western Conference 4-1.

I Clippers, senza un infortunato Kawhi Leonard e la guardia Paul George, sono tornati in vantaggio di 10 nel secondo tempo.

Ma quando Booker ha rappresentato 25 dei 50 punti di Phoenix in un terzo quarto sbilenco, i Clippers sono caduti nel dimenticatoio.

Los Angeles in qualche modo è riuscita a ottenere due punti a meno di due minuti dalla fine prima che Durant effettuasse un layup e due tiri liberi per suggellare la vittoria.

“Questi ragazzi non smettono di combattere”, ha detto Booker dei Clippers in seguito. “Questa è stata la storia dell’intera serie.”

I Nuggets puniscono Murray e Jokic

A Denver, con una grande prestazione della guardia Jamal Murray e del centro serbo Nikola Jokic, i Nuggets locali hanno eliminato i Minnesota Timberwolves con una vittoria per 112-109, assicurandosi così un biglietto per le semifinali della NBA Western Conference.

Murray ha straripato con 35 punti e Jokic una “tripla doppia” di 28 punti, 15 rimbalzi e 12 assist, ei Nuggets hanno vinto la serie 4-1.

Per i Wolves, l’attaccante Anthony Edwards, con 29 punti, otto sack e sei servizi da gol, e l’ala grande Karl-Anthony Towns, si sono distinti con 26 cartellini e 11 rimbalzi su rimbalzo.

I Nuggets affronteranno la testa di serie Suns nelle semifinali della Western Conference.

Michael Malone ha superato Doug Moe con la sua 25esima vittoria nei playoff come allenatore dei Nuggets.

Denver ha preso il comando, realizzando 32 tiri liberi su 36.

Jokic ha mancato otto dei suoi primi 10 tiri 48 ore dopo aver pareggiato la sua partita di playoff in carriera con 43 punti in una sconfitta per gli straordinari in Gara 4 in Minnesota.

Sconfiggi il falco e rimani in vita

Con 38 punti di Trae Young, gli Atlanta Hawks hanno battuto i Boston Celtics 119-117 e sono rimasti nella corsa ai playoff nella Eastern Conference della NBA.

Nella serie complessiva, gli Hawks erano ancora in svantaggio per 3-2.

Young ha segnato una tripla con 07 secondi rimanenti che all’epoca era a favore dei Celtics 117-116.

L’attaccante del Power Young John Collins è stato affiancato in attacco con 22 punti, seguito dal serbo Bogdan Bogdanovic con 18 punti, sei rimbalzi e cinque assist.

Per i Celtics, a cui manca ancora una vittoria per qualificarsi alle Conference Semifinals, la migliore è stata Jelen Brown con 35 punti e sette rimbalzi, accompagnata in attacco da Jason Tatum con 19 punti, otto assist e otto rimbalzi.

La prossima partita sarà giovedì ad Atlanta, dove i Celtics cercheranno di concludere la serie.

L’Atlanta ha giocato senza DeJaunt Murray, che è stato sospeso una partita per l’ufficiale Gediminas Petritis quando è uscito dal campo dopo la fine di Gara 4.

“Non sentivo che ci fosse alcuna pressione su di me. Ovviamente eravamo senza (Murray), ma tutti dovevamo migliorare il nostro gioco a un altro livello, non solo io, l’abbiamo fatto tutti stasera. Vittoria totale per la squadra, ” Young ha detto dopo la partita.

I Celtics hanno vinto, 37-25, nel quarto quarto.

Derrick White ha portato i Celtics avanti 117-116 a 7,3 secondi dalla fine, impostando il possesso finale degli Hawks.

La palla è andata a Young nella zona di difesa, che ha dribblato nella zona d’attacco e ha sparato a 29 piedi sopra Brown per il gioco.

Gli Hawks hanno realizzato 19 tiri da tre punti nel gioco. I Celtics hanno mancato un passaggio di apertura nei limiti e hanno avuto un’altra possibilità a 0,5 secondi dalla fine, ma il tentativo da 3 punti di Tatum è fallito allo scadere del tempo.

Young ha effettuato tre tiri liberi nelle finali portando gli Hawks avanti 114-113. Brown si è voltato, poi ha mancato un layup. Il possesso successivo di Atlanta si è concluso con un check out di Boston.

A 15,8 secondi dalla fine, Young ha effettuato due tiri liberi per mantenere gli Hawks in lizza.