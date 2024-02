Cosa ha detto Travis Kelce all'allenatore dei Chiefs Andy Reid?

L'allenatore dei Kansas City Chiefs Andy Reid ha rivelato ciò che gli ha detto Travis Kelce nella prima metà del Super Bowl contro i San Francisco 49ers.

Andy Reidcapo allenatore Capi di Kansas CityOggi ho rivelato quanto sia stretta la fine, Travis Kelsey“, gli disse durante XVIII Super Bowl Inversione San Francisco 49ers.

Nel corso del primo tempo, il giocatore ha presentato una protesta rabbiosa contro Reid, che equivaleva a un contatto fisico.

“Non contarmi qui (nel Super Bowl), posso farcela”, ciò che Kelce ha detto a Reid è stato rivelato dalla NFL, tramite NBC.

Travis Kelce si è lamentato con il suo allenatore Andy Reid. Immagini Getty

L'atto ha suscitato polemiche ed è diventato virale domenica scorsa, poiché è stato uno degli incidenti più discussi del “Big Game”, quando i Chiefs hanno vinto 25-22 sui Niners.

Al termine della partita di domenica scorsa. Canna E Kelsey Hanno sottovalutato l'azione.

“Mi ha sbilanciato perché non l'avevo visto (ride). Mi ha detto di metterlo e avrebbe segnato. Lo adoro. Mi mantiene giovane”, ha detto Andy Reid in una conferenza stampa dopo la vittoria. il suo terzo titolo del Super Bowl, evitando di parlare di più della lotta.

Lo stesso Kelsey Inoltre non ha voluto parlare di quello che è successo con il suo allenatore quando la sua squadra era in svantaggio e non riusciva a trovare le risposte per ribaltare una squadra dei Niners che sembrava migliore nel primo tempo.

“Lo terrò tra noi. Gli ho appena detto quanto lo amo”, ha detto Kelce a NFL Primetime.