Gonallo Guedes firma per il Benfica

Jonalo Guedes è ora ufficialmente un giocatore del Benfica Dopo l’accordo raggiunto giovedì tra la squadra di Lisbona e il Wolverhampton, anche se l’annuncio ufficiale è stato dato all’1:40 di venerdì. Guedes torna nella squadra dove ha iniziato la sua carriera professionistica undici stagioni fa.

Ci sono state molte speculazioni nelle ultime settimane sul futuro del nazionale portoghese e persino È stata ipotizzata una possibile promozione del Barcellona in questo mercato invernale. Il giocatore è stato offerto alla squadra del Barcellona e chiamato al dipartimento sportivo come possibile sostituto per rafforzare l’attacco frontale della squadra di Xavi Hernández. Tuttavia, il Barcellona ha finalmente escluso questa opzione.

Guedes ha finalmente deciso di tornare al Benfica, dove si trovaIn prestito dal Wolverhampton fino al termine della stagione. L’opzione di acquisto è inclusa nell’accordo, in vigore dal 30 giugno.

La scorsa estate ha firmato con il Wolverhampton, ma con l’arrivo di Julen Lopetegui ha perso il posto in squadra e questo è stato decisivo nella sua decisione di cambiare scenario nel mercato invernale. Più tardi lo è stato Venduto al Paris Saint-Germain per 32 milioni di euro. Dalla Francia, dove ha avuto poche occasioni, è andato a Valencia. Ha vissuto i suoi anni migliori a livello sportivo nella squadra del Valencia. Ma i problemi finanziari della squadra del Valencia hanno portato al suo trasferimento al Wolverhampton la scorsa estate per 32 milioni di euro.