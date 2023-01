WWE e scommesse, un modo per vivere la passione per il Wrestling

L’interesse per le scommesse sportive è in costante aumento in Italia e infatti coinvolge una platea di persone sempre più ampia e diversificata, anche grazie a bonus davvero ghiotti, proposti da brand come Betfair. Mettere assieme due grandi passioni, come quella per lo sport e per seguire (anche live) i propri eventi e squadre preferite e l’interesse che può suscitare il mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse, non è qualcosa di facile.

Gli operatori che ci riescono sono spesso destinati al successo, come potete leggere in una recensione completa di Betfair. Non a caso sempre più casino dedicano una loro sezione anche alle scommesse online sui più seguiti sport dei vari mercati internazionali, Betfair ne è un buon esempio.

Oggi la tecnologia permette di seguire tutti i principali eventi sportivi, spesso in tempo reale e di avere accesso a giochi di ogni tipo, compresi i grandi classici da casinò, senza neppure dover uscire di casa propria. Questa è una vera e propria rivoluzione silenziosa, una nuova modalità di gioco e intrattenimento in genere, sempre più diffusa, che cresce di anno in anno.

Allo stesso modo si può scommettere, tramite siti di bookmaker (come Betfair) e app dedicate al betting, in modo spesso davvero intuitivo e cosa come ovvio importante, assolutamente sicuro. Tutto questo spiega il crescente interesse per le scommesse, che dopo aver spopolato per lungo tempo in paesi come l’Inghilterra, sono infatti oggi sempre più popolari, anche da noi in Italia.

L’italiano medio ama la possibilità di scommettere sulle partite di calcio, ma non solo, anche live, tramite risorse come Betfair. Tra i trend del momento ci sono anche le scommesse sul Wrestling (anche live) e in particolare sulla WWE, accettate su piattaforme ben note e molto apprezzate dall’utenza, tra le quali ad esempio il casinò Betfair.

Il casinò Betfair accanto ai classici giochi tipici delle sale fisiche e online, propone una sezione scommesse, questa offre a tutti gli utenti interessati, quote live e pronostici scommessa sempre aggiornati e spesso davvero vantaggiosi. Una buona interfaccia, qualche bonus scommessa e un’assistenza cortese e preparate fanno il resto, ecco la ricetta del successo di Betfair.

WWE tra sport e spettacolo

Pochi fenomeni si posizionano a metà strada tra sport e spettacolo come fa il Wrestling. La WWE, World Wrestling Entertainment, in passato nota come Capitol Wrestling Corporation e spesso definita anche World Wide Wrestling Federation o in alternativa World Wrestling Federation, è un’azienda americana (Inc) che si occupa di intrattenimento.

Per prima cosa degli incontri di wrestling, ma anche di musica, videogame, film, merchandising e tutto quello che ruota attorno a questo mercato e a quello che offre agli appassionati. Come per le partite di calcio e molti altri eventi sportivi, anche se si parla di wrestling è possibile piazzare delle scommesse, ad esempio con Betfair.

Spesso oggi lo si fa online, in modo molto facile e veloce, ma bisogna naturalmente rivolgersi esclusivamente a siti di un operatore serio e affidabile come il casinò Betfair.

La maggior parte degli scommettitori, che spesso si dedicano a calcio e altri noti sport, non ha mai preso in considerazione la possibilità di valutare le quote del wrestling e di divertirsi e tentare la sorte su uno dei siti che accettano scommesse sulla WWE, come Betfair. D’altra parte il wrestling è più simile ad uno show (vedi qui) che ad uno sport, ma nonostante questo alcuni tra i migliori bookmaker, come Betfair, lo propongono nel loro palinsesto.

Per chi ama questo mercato la possibilità di scommettere e magari vincere qualche euro sul conto, con la giusta quota, non va scartata, anzi potrebbe aumentare il divertimento. Chi ha provato casinò Betfair lo sa bene.

Come scegliere una piattaforma per puntare sugli eventi WWE

Fenomeni come il betting exchange o borsa delle scommesse, fanno parte di un’offerta di mercato sempre più articolata, con modalità di gioco e bonus in grado per questo di intercettare sempre più clienti desiderosi di provare a scommettere sullo sport. Non si può più genericamente parlare di puntare su una o più partite, il mercato oggi è maturo, ampio e complesso, infatti l’assistenza data dalle migliori piattaforme dot com (.com) è un aspetto di fondamentale rilevanza.

Se da un lato un’offerta vasta, piena di servizi, quote ed eventi, è una buona notizia per tutti i clienti, dall’altro complica un po’ le cose sul fronte della scelta della piattaforma o del bookmaker a cui rivolgersi per puntare, ad esempio Betfair. Molti casino online, come Betfair casino per l’appunto, operano oggi anche come betting exchange o bookmaker, dando varie opzioni di scommessa ai loro giocatori. Tutti i maggiori operatori dedicano una sezione a quote e pronostici betting.

Come per i siti di trading, anche nel caso di casino e siti e app di scommesse sportive ci sono alcuni aspetti molto importanti ai quali prestare massima attenzione, come il rispetto del codice e quindi la piena legalità. Non tutte le piattaforme dot com sono uguali, non tutte operano con termini e condizioni chiare sui mercati, dimostrando la medesima qualità e serietà, come nel caso di Betfair casino.

Una quota vantaggiosa o un bonus di benvenuto sul deposito, particolarmente generoso (con o senza richiesta di relativo codice), non devono mai distrarre dalle cose veramente importanti, come il rispetto del codice, l’assistenza e l’attenzione a sicurezza ed esperienza utente. Operare su mercati come quelli di scommesse sportive e giochi da casino, stesso dicasi per il trading, richiede massima attenzione da parte dei clienti.

Bisogna prestare attenzione a:

Presenza di una regolare licenza valida in Italia.

Sito di qualità (considerare grafica, testi, quote, ecc.).

Prendere visione di eventuali recensioni online, prima di procedere alla registrazione.

I giocatori in Italia possono divertirsi, emozionarsi e se baciati dalla fortuna anche vincere, ma se ci sono in gioco degli euro, bisognerà stare attenti, fin dalla registrazione al sito o app, ad esempio Betfair casino.

Spesso la registrazione sui siti di scommesse sportive, come Betfair, è incentivata da bonus di benvenuto che l’operatore offre, con varie modalità.

Bonus di benvenuto percentuali sul deposito.

Bonus con quota fissa sul deposito.

Bonus fissi senza deposito (questa è la tipologia più amata dai clienti).

Prima di procedere alla registrazione e al deposito sul conto gioco, bisogna sempre verificare non solo la bontà dell’offerta, ma la serietà dell’operatore scelto, così da evitare spiacevoli sorprese.

Che si tratti di trading online, casino games o un bookmaker per scommesse sullo sport (betting), magari proprio sul wrestling, valgono le stesse regole e termini generali per i giocatori, su qualsiasi sito. Il sito o l’app andranno valutati con la massima attenzione e in caso di dubbi su qualche punto dei termini e condizioni riportati, si dovrà contattare l’assistenza clienti.

Gli aspetti più delicati sono quelli della registrazione, nella quale si comunicano i propri dati e quello del primo deposito di euro, sul conto di gioco del sito del bookmaker. Scegliendo una piattaforma leader nel settore, come il casinò Betfair si potrà stare tranquilli, sia sul fronte della sicurezza dei propri dati personali, che per quanto riguarda gli euro sul proprio conto. Betfair casino è un’ottima scelta in un settore nel quale non sempre è facile individuare al primo colpo serietà ed etica.

“Evangelista di zombie dilettante. Creatore incurabile. Orgoglioso pioniere di Twitter. Appassionato di cibo. Internetaholic. Hardcore introverso.”