Il trucco fotografico della nuova vettura McLaren F1 suggerisce i suoi segreti per il 2024

Anche se la nuova MCL38 presentata mercoledì mattina sembra a prima vista un'evoluzione diretta dell'auto dell'anno scorso, il team ha lasciato intendere che ci sono alcuni aspetti radicali in essa.

Nel comunicato stampa diffuso dopo la pubblicazione delle foto della vettura, il team principal ha dichiarato: Andrea StellaHa dichiarato: “Ci sono numerose innovazioni nella vettura, ma non tutte le aree che vogliamo affrontare nella nostra show car sono state completate”.

“Queste aree sono ora al centro del nostro sviluppo durante la stagione già in corso”.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli su cosa esattamente si riferisse Stella, ma un attento esame delle nuove immagini MCL38 suggerisce che si va oltre e che hanno deciso di mantenere un'area sorvegliata privatamente.

Se ci concentriamo sul bordo del pavimento della vettura McLaren F1, c'è una chiara differenza tra l'immagine laterale della vettura del 2024 e l'immagine di tre quarti anteriore da loro pubblicata.

Come si può vedere nell'immagine principale, la vista laterale presenta un notevole bordo arricciato per aiutare a utilizzare meglio il flusso d'aria attorno al profilo laterale e all'area del pavimento, mentre la ripresa frontale presenta solo un bordo piatto.

McLaren MCL38

Il cambiamento della disposizione del terreno tra le immagini è chiaramente una tattica collettiva nel modo in cui le immagini vengono elaborate.

È improbabile che la squadra abbia scattato una foto di un piano e poi abbia cambiato il pavimento per rifotografare l'auto da un'altra angolazione. Quindi o l'immagine originale è stata successivamente ritoccata per rimuovere i dettagli, oppure le immagini sono rendering dettagliati che sono stati alterati.

Tuttavia, ciò suggerisce che la McLaren non volesse fornire troppi dettagli su ciò che stava facendo con la sua pavimentazione in curva, dove alcune delle sue idee avrebbero potuto essere comprese meglio se le immagini fossero state chiare e realistiche.

La precedente indicazione di Stella secondo cui alcuni aspetti della vettura sono attualmente in lavorazione conferma ciò che ha detto alla presentazione della livrea all'inizio di quest'anno.

Dettagli della McLaren MCL38

Parlando degli sforzi volti a comprendere alcune delle peculiarità di manovrabilità introdotte nel programma di sviluppo della scorsa stagione, Stella ha accennato ad alcuni dei design audaci.

“Ci sono alcune aree che non rivelerò in termini di protezione della nostra proprietà intellettuale, ad esempio, ma questa era una delle priorità per l'inverno”, ha detto.

Ha spiegato che ci vorrà del tempo per affrontare completamente i problemi nella stagione 2024.

“Alcune funzionalità possono essere integrate nel veicolo che offriamo, ma in realtà alcuni progetti appartengono a un flusso di lavoro che potrebbe allinearsi con altri sviluppi”, ha spiegato. “Alcune cose richiedono alcuni mesi per essere elaborate, diciamo.”