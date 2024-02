Rafael Nadal non giocherà nel torneo ATP 250 di Doha

Nadal ha giocato sette volte il torneo ATP 250 di Doha, vincendolo nel 2013. Agenzia per la protezione ambientale

Nonostante il lavoro e la speranza di tornare presto sul ring, Il tennista spagnolo Rafael Nadal (646°) Questo mercoledì ha confermato tramite i social network che finalmente lo è Non parteciperà dentro ATP250 Doha, QatarDove in precedenza si era esibito sette volte.

Selezioni editoriali 2 correlati

“Mi è piaciuto giocare a Doha, l'organizzazione del torneo e i fantastici tifosi sono sempre stati di supporto. Sfortunatamente, Non sono pronto per competereLo storico giocatore mancino, 37 anni, rientrato ufficialmente dopo un anno di assenza dagli allenamenti professionistici, ha dichiarato a Brisbane, una competizione in cui ha ottenuto due vittorie e perso contro il locale Jordan Thompson, che soffriva di un infortunio, che in seguito lo costrinse a ritirarsi dagli Australian Open.

Il titolare di 92 trofei ai massimi livelli, quindi, pensa già al suo immediato futuro, che lo porterà alla North American Cement: “Avevo tanta voglia di andare a giocare dopo l'indimenticabile titolo del 2013. Continuerò a lavorare per essere come quello.” Pronto Mostra a Las Vegas E dentro Pozzi indiani“.

In questo modo, l'allievo di Carlos Moya, che in precedenza aveva avvertito di qualche disagio fisico, che aveva seminato uno stato di incertezza riguardo alla sua presenza nel Campionato asiatico, mantiene le speranze di partecipare per la sedicesima volta al primo torneo Masters 1000 di questo stagione, e la prima dal 2022, essendo stato incoronato campione in tre edizioni grazie alle sue prestazioni nel 2007, 2009 e 2013.