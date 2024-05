José Raul Molino guida il voto per il presidente di Panama

Tra gli otto candidati presidenziali, Molyneux ha registrato una differenza significativa rispetto ai suoi più prossimi rivali dopo la chiusura dei seggi elettorali e l’avvio del sistema di trasmissione informale dei risultati (TER).

Il candidato di RM e Alianza guida Ricardo Lombana, del movimento Otro Camino; L’ex presidente Martin Torrijos (2004-2009), per il Partito Popolare; e Romulo Roux, dei partiti Cambio Democratico e Panamesta, in quest’ordine.

Molino ha potuto partecipare a questo torneo dopo che la Corte Suprema di Giustizia ha accolto la sua contestata candidatura, a succedere all’ex Presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), e quest’ultimo è stato escluso dalla partecipazione alle elezioni politiche a causa della sua reclusione da oltre 10 anni. anni in cambio di denaro. Riciclaggio di denaro.

Martinelli ora chiede asilo presso l’ambasciata del Nicaragua nella capitale del Paese dell’Istmo.

Ha 64 anni, alfiere di RM e Alianza, e in precedenza ha ricoperto incarichi di Governo (2009-2010), Sicurezza (2010) e Ministro incaricato degli Affari Esteri (aprile 2012), laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche. Scienza.

Molyneux ha inoltre conseguito un master in diritto marittimo presso la Tulane University di New Orleans, in Louisiana.

L’ex membro di organizzazioni come l’Associazione dei dirigenti aziendali e il Consiglio nazionale delle imprese private ora segue le linee di Martinelli con un piano chiamato “Alleanza per salvare Panama”, che parla dell’ambiziosa promessa di mettere più “zhen chen” ( denaro) nelle tasche dei panamensi.

È sempre rimasto il favorito in vari sondaggi d’opinione per entrare come capo inquilino del Palacio de las Garzas (sede del potere esecutivo), anche se gli pesava molto la denuncia di incostituzionalità della carica a cui aspirava in questa corsa, perché il suo L’elezione come candidato alla presidenza non è stata determinata dalle primarie per il partito RM.

Nel suo piano governativo, al quale ha avuto accesso Prensa Latina, ha dichiarato che l’economia locale crescerà del 7,0%.

A tal fine, l’iniziativa promette, tra le altre iniziative, di generare il più grande “primo piano aziendale” della storia, creando allo stesso tempo migliaia di nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani.

Si impegna inoltre a garantire che Panama sia al primo posto in America Latina nella lista dei paesi con i salari minimi più alti.

D’altro canto, chiede un nuovo programma di riabilitazione e costruzione di strade per migliorare le infrastrutture del paese e creare opportunità di lavoro, oltre al lancio di un progetto di treni pendolari dalla capitale alla città di David (Chiriqui), nell’estremo ovest del paese. Paese.

DFM/GA