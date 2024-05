Le questioni commerciali e le crisi globali sono all’ordine del giorno di Xi Jinping a Parigi

All’Eliseo, il presidente sarà in mattinata con il suo omologo ospitante, Emmanuel Macron, a cui si unirà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un forum che includerà sul tavolo temi scottanti, a causa disaccordi. Commercio tra Pechino e Bruxelles.

L’Unione Europea accusa il colosso asiatico di sovvenzionare settori chiave dell’economia, in particolare auto elettriche e acciaio, e sta conducendo indagini in questa direzione, posizione che la Cina definisce protezionistica e alla quale risponde con indagini simili, ad esempio sul cognac francese.

Von del Leyen ha annunciato che chiederà a Xi Jinping di impegnarsi per una concorrenza leale, al fine di evitare che il blocco dei 27 Stati membri si trovi ad affrontare un “eccesso di offerta di prodotti cinesi sovvenzionati”.

Dopo il forum tripartito, il visitatore riceverà gli onori al Palazzo degli Invalides, cerimonia alla quale seguiranno i colloqui all’Eliseo con Macron.

Il programma ufficiale dell’incontro sembra scontato visto l’interesse della Francia, la cui bilancia commerciale con la Cina è considerata sfavorevole nonostante la sua stabilità, a non trovarsi nel mirino tra i due giganti dell’economia globale, l’altro gigante sono gli Stati Uniti. .

All’ordine del giorno, secondo quanto riferito dal partito ospitante, si discuterà anche del conflitto in Ucraina e della situazione in Medio Oriente, oltre ad affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico, la protezione della biodiversità e gli aiuti allo sviluppo.

Parigi spera che Pechino eserciti pressioni sulla Russia sulla base della visione dell’Occidente della guerra scoppiata nel febbraio 2022, in cui si è schierato con Kiev con aiuti militari e pacchetti di sanzioni economiche contro Mosca.

La Cina sostiene di agire nell’interesse della pace e promuove un piano che la Russia considera ragionevole, ma l’Ucraina ha la propria iniziativa.

Un’altra questione nell’agenda dei leader è l’interesse dichiarato di Macron a sostenere Xi Jinping nel raggiungimento di una tregua olimpica in vista dei Giochi di Parigi del 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto.

Nell’ambito della visita ad alto livello, un forum economico franco-cinese si riunirà nella capitale, al Teatro Marigny.

Domani il programma sarà più rilassato, con Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan in visita al Col du Tourmalay, un passo paradisiaco degli Alti Pirenei, dove parleranno in un clima franco e amichevole con Emmanuel e Brigitte Macron. Dall’accordo con l’Eliseo.

Il giorno precedente, al suo arrivo in Francia, il leader cinese aveva sottolineato le sue aspettative rispetto alla visita, che si inquadrava nelle celebrazioni del 60° anniversario delle relazioni bilaterali.

