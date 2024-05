La guerra tra Israele e Gaza in diretta | Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco di Egitto e Qatar, ma non sono emersi dettagli internazionale

Biden e Netanyahu discutono in una telefonata dell’imminente attacco israeliano a Rafah

La Casa Bianca ha confermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno parlato telefonicamente dell’imminente attacco israeliano alla città di Rafah a Gaza. Gli Stati Uniti insistono sul fatto che le forze israeliane non dovrebbero attaccare l’enclave al confine meridionale della Striscia di Gaza, dove vivono 1,5 milioni di persone, a meno che non ci sia un piano “credibile” per proteggere i civili. Nonostante le sue ripetute richieste, Washington ammette che il suo alleato non ha mai fornito alcuna misura per proteggere vite umane o garantire l’accesso umanitario.

Nella conversazione di trenta minuti, Netanyahu ha accettato di “garantire che il valico di frontiera di Kerem Shalom sia aperto agli aiuti umanitari a chi ne ha bisogno”, secondo una dichiarazione della Casa Bianca. Quanto a Biden, “ha confermato la sua posizione chiara su Rafah”. Il Presidente ha inoltre informato il Primo Ministro sugli sforzi compiuti per raggiungere un accordo sugli ostaggi. [israelíes en Gaza, a cambio de un alto el fuego]Compresi i colloqui che si svolgono oggi a Doha, in Qatar.

Questo lunedì è il secondo contatto in meno di dieci giorni tra i due leader. I due si sono parlati il ​​28 aprile per discutere i negoziati sul cessate il fuoco. All’inizio del mese scorso, dopo che le forze israeliane avevano ucciso sette lavoratori della ONG World Central Kitchen, Biden per la prima volta ha minacciato Netanyahu di cambiare la posizione degli Stati Uniti a sostegno di Israele se Israele non avesse cambiato tattica a Gaza, dove ha ucciso più di 34.000 palestinesi. dall’inizio della guerra in ottobre/ottobre.

Biden dovrebbe tenere un discorso a Washington martedì in occasione del Giorno della Memoria dell’Olocausto.